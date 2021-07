Tiếu Ngạo Giang Hồ Online: Thần Long Xuất Thế với nhiều tính năng hấp dẫn

Nhà phát triển còn cho biết The Lord of the Rings: Gollum sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X và Nintendo Switch vào mùa thu 2022. Thông báo được đưa ra cùng với những hình ảnh hé lộ bối cảnh game và một số nhân vật đặc trưng sẽ xuất hiện trong game.