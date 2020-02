Vì dịch cúp Corona, The Outer Worlds phải hoãn lịch phát hành

Ra mắt trong giai đoạn cuối năm 2019, The Outer Worlds là tựa game nhập vai/hành động xuất sắc do studio lừng danh Obsidian phát triển. Tính đến nay, trò chơi đã bán được hai triệu bản và trở thành một trong những thương hiệu thành công nhất của Obsidian - Take-Two.

Lẽ ra, trong quãng thời gian đầu năm 2020, The Outer Worlds đã có mặt trên nền tảng Nintendo Switch sau khi "tung hoành" trên cả PC, PS4 và Xbox One. Thật không may là đơn vị phụ trách chuyển dịch tựa game lên hệ máy Switch - The Virtuos, đang phải... đóng cửa vô thời hạn vì virus Corona.

Cụ thể, The Virtuos có trụ sở chính tại Singapore, nhưng sở hữu hàng loạt các studio chủ lực nằm rải rác tại Trung Quốc. Do sự bùng nổ của virus Corona, các chi nhánh của The Virtuos buộc phải đóng cửa để phòng tránh. Rất may mắn là trong một thông cáo mới đây, The Virtuos cho biết chưa một nhân viên nào của họ dương tính với Corona.

Hiện tại, Take-Two chưa ấn định chính thức ngày phát hành mới của The Outer Worlds trên hệ máy Nintendo Switch.