VLTK Mobile: 'Dương Môn Hổ Tướng' chuẩn bị gia nhập giang hồ

Vào ngày hôm nay (giờ Việt Nam), One Punch Man: A Hero Nobody Knows đã chính thức phát hành trên nền tảng PlayStation 4 (PS4). Để đánh dấu cột mốc này, Bandai Namco đồng thời ra mắt đoạn trailer cực kỳ hài hước và độc đáo nhất trong suốt chiến dịch quảng bá trò chơi vừa qua.