Tựa game Prince of Persia ra mắt vào những năm 1980, vì vậy nó rất có thể là một phiên bản làm lại của bản gốc năm 1989. Tuy nhiên, một kịch bản có khả năng xảy ra hơn là bản remake tin đồn này sẽ là bản làm lại của Sands of Time, vì có thể nói các game thủ hiện đại quen thuộc với nó hơn nhiều so với bản gốc năm 1989.