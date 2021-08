4 tính năng hot nhất định phải chơi ở One Punch Man: The Strongest

One Punch Man: The Strongest: https://onepunchman.onelink.me/aXJg/bc7a8b1

Đều này thể hiện được sức sáng tạo trong cách chơi và xây dựng nhân vật của mỗi game thủ. Hiểu về trang bị chính là nắm vững ưu nhược & những đặc sắc, phát huy sức mạnh của chúng trong các cuộc chiến đấu.

Có 13 bộ trang bị trong One Punch Man: The Strongest, mỗi bộ sẽ tăng một thuộc tính riêng cho nhân vật khi khoác chúng lên người. Lưu ý rằng mỗi một nhân vật chỉ có thể trang bị tối đa 01 bộ (04 món) và chúng sẽ có thêm thuộc tính ẩn riêng, giúp mỗi người chơi linh hoạt, biến hóa trong các cuộc chiến. Để bộ trang bị đó thể hiện sức mạnh tối đa, mỗi game thủ nên lưu tâm đến kỹ năng của nhân vật và hệ nhân vật. Chẳng hạn, nhân vật chống chịu nên sử dụng các bộ trang bị Suit – Scholar và Battle; Hoặc nhân vật có bộ kỹ năng Follow Up nên dùng Gangter; Hoặc Formal chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những vị tướng có bộ kỹ năng gây hiệu ứng;….