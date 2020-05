Sau hàng loạt những vận rủi như dời lịch phát hành vì Covid-19 , bị lộ nhiều nội dung cốt truyện quan trọng... cuối cùng thì thời điểm The Last Of Us Part 2 phát hành đã thật sự rất cận kề và chỉ còn tính bằng ngày: 19.06.2020.

Dù phải đối mặt với nhiều bê bối, không thể phủ nhận The Last Of Us Part 2 là tựa game được quan tâm bậc nhất trong năm 2020, đối với cả nền tảng PS4 nói riêng lẫn ngành công nghiệp game nói chung. Trước đó, phần đầu tiên của The Last Of Us ra mắt năm 2013 được đánh giá là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại.