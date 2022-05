Gần 2.000 người dân sống bất an trong chung cư

Chung cư Moscow Tower do Công ty TNHH Minh Nguyên Long làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Dự án có tổng diện tích 56.630 m2, trong đó diện tích xây dựng 16.339 m2 gồm 2 khối A và B với 560 căn hộ, hiện có gần 2.000 dân sinh sống.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 20.5, bà Hồ Thị Ngọc Như, Trưởng ban Quản trị (BQT) cùng một số cư dân sống tại chung cư Moscow Tower cho biết hiện nay bà con luôn sống trong bất an vì hệ thống báo cháy của chung cư bất ổn, còn hệ thống thang máy lỏng lẻo, hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Trong khi đó, CĐT là Công ty TNHH Minh Nguyên Long thờ ơ không xử lý, khắc phục tình trạng trên.

Bà Như cho biết thêm trước đó vì lo ngại hệ thống thang máy chung cư thường xuyên hư hỏng, ngày 25.4.2022, BQT đã mời đơn vị lắp đặt thang máy của chung cư đến kiểm tra. Tại buổi kiểm tra, đơn vị lắp đặt thang máy cho rằng hệ thống thang máy tại chung cư không đủ điều kiện an toàn để vận hành vì các thang máy không được bảo trì và kiểm định định kỳ. Cụ thể, tại block A1 của chung cư, thang tải S-PLA1, PLA1,1 và PLA2,2 sàn cabin rung lắc, vách cabin có thể bung ra; hệ thống cửa tầng các thang máy chênh ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn; nhớt bôi trơn thang máy khô cạn... Thang máy block A2 gồm thang S-PLA2, PLA2,1 và PLA2,2 hệ thống cửa tầng kêu, kẹt, nhớt khô, khung sàn cabin bắt đầu rung, vận hành không êm, riêng thang máy block B cũng đã hết thời hạn kiểm định. Nhằm đảm bảo tính mạng của các cư dân sống tại chung cư, đơn vị lắp đặt thang máy khuyến cáo tạm dừng hoạt động thang tải S-PLA2, toàn bộ hệ thống thang máy không đủ điều kiện an toàn để vận hành…

Trong khi đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) chung cư Moscow Tower qua kiểm tra cũng lộ ra những vấn đề được đánh giá không đảm bảo an toàn. Theo đó, ngày 3.3.2022, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.12 đã có buổi kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư này. Kết quả kiểm tra cho thấy phần hồ sơ về PCCC của chung cư đảm bảo theo quy định; riêng phần kiểm tra thực tế ghi nhận “phát hiện 1 đầu báo cháy, nút ấn báo cháy ở tầng 12, phòng 11.02 của block A không hoạt động; hệ thống báo cháy, nút ấn khẩn tại tầng 3 của block B không hoạt động”. Đáng chú ý, đoàn kiểm tra xác định “chung cư sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC theo quy định; làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy”.





Trước tình hình đó, ngày 5.5.2022, BQT chung cư Moscow Tower đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên và các cơ quan có thẩm quyền kêu cứu nhờ can thiệp, đề nghị CĐT khắc phục các tình trạng trên. Ngày 10 và 13.5, Phòng Quản lý đô thị Q.12 chủ trì 2 cuộc họp giữa BQT và CĐT cùng đại diện các đơn vị quản lý nhà nước liên quan như: Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, Công an Q.12, Đội cảnh sát PCCC Công an Q.12, UBND và Công an P.Tân Thới Nhất... để giải quyết các vấn đề tồn tại, bất ổn ở chung cư Moscow Tower. Đại diện theo ủy quyền của CĐT tham gia cuộc họp là ông Nguyễn Ngọc Vỹ, còn phía BQT chung cư là bà Hồ Thị Ngọc Như tham dự. Trong các nội dung làm việc của 2 phiên họp, đôi bên thống nhất kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% (bao gồm cả bảo trì, sửa chữa thang máy, hệ thống PCCC) mà hiện phía CĐT đang nắm giữ, ước tính hơn 14,8 tỉ đồng, chưa tính lãi suất phát sinh. Số tiền này CĐT thỏa thuận chuyển từng đợt cho BQT, kể từ ngày 15.6 đến cuối năm 2022 là thanh toán hết. Việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, công tác quản lý, vận hành tại chung cư từ CĐT cho BQT cũng được đề cập. Riêng các lỗi của hệ thống thang máy, đại diện CĐT hứa sẽ thuê đơn vị chức năng khắc phục, kiểm định ngay sau buổi họp ngày 10.5.

Chiều 13.5, PV Thanh Niên đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Ngọc Vỹ để trao đổi thông tin, đồng thời xin cuộc hẹn làm việc. Ông Vỹ nói CĐT sẽ thực hiện theo nội dung thỏa thuận với BQT chung cư và các đơn vị liên quan. Còn cuộc hẹn làm việc, ông nói sẽ chủ động sắp xếp, nhưng đến nay chưa phản hồi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Hồ Thị Ngọc Như cho biết do phía CĐT không thực hiện khắc phục, sửa chữa, kiểm định hệ thống thang máy như đã hứa, nên hiện tại 2 trong 8 thang máy của chung cư phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn, số còn lại BQT và người dân chung cư phải nhờ đơn vị lắp đặt thang máy kiểm tra, khắc phục. “Nhưng phía CĐT đã khóa mật mã của hệ thống thang máy, khiến đơn vị sửa chữa không thể tiến hành công việc. Dân cư chúng tôi thực sự sống trong bất an với hệ thống thang máy không đảm bảo như thế, nếu có sự cố về hỏa hoạn thì hậu quả sẽ khôn lường, và ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”, bà Như bức xúc.