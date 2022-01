Gạo A An ‘sưởi ấm’ Tết bản cao

Viết tiếp câu chuyện Tết ấm bản cao, trong 3 ngày, 15 - 18.1.2022, Công ty cổ phần Lương thực A An vừa phối hợp cùng Phòng Giáo dục huyện Mường Nhé và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức thành công chương trình “Sưởi ấm Điện Biên”, trao tặng 644 suất quà cho các em học sinh và 130 suất quà cho bà con xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ngoài các vật phẩm như: Áo ấm, cặp sách, chăn ấm, gạo… chương trình còn đặc biệt dành tặng xích đu nhằm giúp các em học sinh có thêm không gian vui chơi tại trường.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, A An là một trong những thương hiệu rất chú trọng đến các hoạt động hướng đến cộng đồng, xã hội. Xuyên suốt mùa dịch, Gạo A An đã thực hiện chuyến xe đặc biệt mang tên “Hạt gạo nghĩa tình”, mang gạo sạch và an lành đến với hàng nghìn hộ dân khó khăn, gia đình trong các vùng cách ly và phục vụ bữa ăn của lực lượng chống dịch ở tuyến đầu trên khắp cả nước. Dịp Xuân gần kề, “Hạt gạo nghĩa tình” tiếp tục đến với người dân ở các tỉnh miền Trung khó khăn như Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa…

Ông Võ Quang Hải - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực A An chia sẻ: “Thông qua các chương trình thiết thực như trên, Gạo A An hy vọng có thể san sẻ phần nào những khó khăn và tiếp thêm niềm vui, sự ấm no, tinh thần lạc quan đến với những hoàn cảnh thiếu may mắn; mong các em nhỏ sẽ có thêm nhiều động lực, bám trường bám lớp, vươn lên trong học tập để tạo lập tương lai tươi sáng.

Cùng với rất nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi mong muốn được chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu tình yêu thương và những giá trị nhân văn ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Những món quà trước thềm xuân mới được Gạo A An gửi tặng đến đồng bào cũng chính là lời chúc về một năm mới ấm no, hạnh phúc mà CBNV của chúng tôi gửi đến mọi người”.

Từ khi ra mắt phục vụ thị trường nội địa từ năm 2019, Gạo A An nhanh chóng trở thành thương hiệu gạo sạch uy tín trên thị trường với 3 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm Tin dùng của năm (2019 - 2020 - 2021). Đây là thành quả của một doanh nghiệp Việt hằng ngày nỗ lực với quyết tâm “phải làm” nông nghiệp sạch, đưa hạt gạo Việt vươn tầm thế giới.