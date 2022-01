Generali và Quỹ BTTEVN hỗ trợ 500 trẻ mồ côi do Covid-19 trước thềm Tết Nhâm Dần

Generali Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) triển khai chương trình thiện nguyện “Ngày mai cho em” ngay trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm sẻ chia khó khăn, khích lệ tinh thần các em thiếu nhi không may mất cha, mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi do Covid-19, mang đến cho các em một cái tết ấm áp, yêu thương. Ngay trong các tuần giáp tết, đoàn tình nguyện viên của Generali Việt Nam và Quỹ BTTEVN đã đi thăm hỏi, động viên và trao tặng trực tiếp các phần quà tết cho 500 em nhỏ mồ côi, khó khăn tại nhiều xã, huyện, phường thuộc tỉnh Long An, An Giang, TP.HCM.

Toàn bộ kinh phí chương trình đến từ các khoản đóng góp trực tiếp của công ty và hàng trăm nhân viên, tư vấn viên Generali Việt Nam thông qua các hoạt động gây quỹ sáng tạo và gắn kết: góp quà đấu giá thiện nguyện, quyên góp tiền mặt, ủng hộ gian hàng ẩm thực gây quỹ do ban lãnh đạo công ty quyên góp và trực tiếp phục vụ. Đặc biệt, 500 phong bao lì xì tiền mặt được gửi kèm 500 lời động viên, chúc tết chân thành và yêu thương do chính đội ngũ tình nguyện viên tâm huyết viết tay gửi đến các em.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ: “Thật xúc động khi truyền thống thiện nguyện mỗi dịp tết đến xuân về của Generali Việt Nam luôn được đông đảo đội ngũ hưởng ứng và nhiệt tình ủng hộ. Chương trình “Ngày mai cho em” năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, hướng tới san sẻ những nỗi đau mất mát cùng các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, xót xa do đại dịch gây ra. Hy vọng rằng những món quà và những tấm lòng chân thành từ Generali sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp các em luôn vui khỏe, lạc quan và hạnh phúc trong cuộc sống”.





Tham gia trao quà cùng đoàn tình nguyện tại các địa phương Tây Nam bộ, bà Lê Tuyết Mai, Phó giám đốc Quỹ BTTEVN chia sẻ: “Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua. Vì thế, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực hỗ trợ trẻ em của các đối tác, doanh nghiệp, trong đó có Generali Việt Nam. Generali luôn tâm huyết, sáng tạo, rốt ráo trong các công tác thiện nguyện để mang đến những hỗ trợ thiết thực và rất kịp thời cho cộng đồng, điển hình là chương trình “Ngày mai cho em” được triển khai rất thành công ngay trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần”.

Năm qua, Generali Việt Nam đã dành ra 16 tỉ đồng cho các công tác phòng chống Covid-19, đẩy mạnh chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con, Sinh cha” trên nền tảng trực tuyến, triển khai nhiều sáng kiến gây quỹ, thiện nguyện trực tiếp và trực tuyến trong thời gian giãn cách và dịch bệnh căng thẳng. Generali cũng vừa tài trợ hơn một triệu Euro cho dự án "Làm cha mẹ trong Phát triển toàn diện trẻ thơ" do UNICEF, Bộ LĐ-TB&XH, The Human Safety Net, Generali Việt Nam, VCCI phối hợp triển khai.

Generali Việt Nam vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam trong năm 2021. Trước đó, Generali cũng được trao tặng chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2021” của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.