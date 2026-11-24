Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo.

Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời tôn vinh những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp nhân đạo, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như trao tặng Huân chương lao động hạng nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu và ra mắt các sáng kiến trong hệ sinh thái nhân đạo, gồm Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam và Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings - được vinh danh "Gương nhân ái tiêu biểu" vì những đóng góp to lớn và bền bỉ cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm

Đại diện cho các cá nhân, tổ chức được vinh danh phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Kiểm nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nơi hàng triệu tấm lòng nhân ái đã cùng chung tay nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thắp lên niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu

Đặc biệt, ông cùng gia đình cam kết đóng góp 150 tỉ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, nhằm đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch KN Holdings cam kết ủng hộ 150 tỉ đồng cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của cam kết này, ông Lê Văn Kiểm khẳng định:"Gần 50 năm qua, trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn KN Holdings, gia đình chúng tôi luôn tâm niệm phụng sự xã hội là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc".

Theo ông, sự ra đời của Quỹ Nhân đạo Việt Nam sẽ tạo thêm một điểm hội tụ, kết nối những tấm lòng, quy tụ nguồn lực và chuyển hóa tình yêu thương thành những hành động thiết thực, bền vững, đến đúng người cần được giúp đỡ. Ông cũng bày tỏ mong muốn cam kết của gia đình sẽ góp phần khơi dậy sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam nhân ái.

Cam kết 150 tỉ đồng cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện gần 50 năm của Tập đoàn KN Holdings và gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Từ một người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông Lê Văn Kiểm trở thành doanh nhân với quan niệm xuyên suốt: Thành công trong kinh doanh luôn phải gắn liền với trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng.

Tính đến năm 2026, ông Lê Văn Kiểm và phu nhân - Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung cùng gia đình đã đóng góp gần 3.000 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng trong và ngoài nước. Trong đó, nổi bật là khoản đóng góp 500 tỉ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19; 180 tỉ đồng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, gia đình còn tích cực hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, thành lập các quỹ học bổng khuyến học, chăm lo sức khỏe cộng đồng, tài trợ phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho hơn 10.000 người nghèo tại Việt Nam, Lào và Campuchia; đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Gates của tỉ phú Bill Gates nhằm chăm lo sức khỏe cho người Việt Nam, cùng nhiều chương trình cứu trợ thiên tai và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Những đóng góp ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và sự tôn vinh trong nước, quốc tế. Ông Lê Văn Kiểm là một trong những người đầu tiên hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào các năm 2008 và 2020. Năm 2019, ông cùng phu nhân được Forbes vinh danh trong danh sách 10 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT KN Holdings và con gái, AHLĐ Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch KN Holdings

Tiếp nối truyền thống nhân ái của gia đình, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó chủ tịch không chuyên trách Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, tận tâm phụng sự cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện tập trung vào 5 lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, bà vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đánh dấu một gia đình có hai thế hệ được trao tặng danh hiệu cao quý này.

AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch KN Holdings và AHLĐ Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch KN Holdings, Phó chủ tịch không chuyên trách Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Hội

Với KN Holdings, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh mà còn bằng những giá trị tích cực tạo ra cho xã hội. Cam kết đồng hành cùng Quỹ Nhân đạo Việt Nam tiếp tục khẳng định triết lý phát triển lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam không chỉ hùng cường về kinh tế mà còn giàu lòng nhân ái.

Tác giả: Trúc Ly