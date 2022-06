Giá heo hơi hôm nay 18.6.2022: Tuần giảm mức cao nhất 4.000 đồng/kg

Ngày 18.6, thị trường heo hơi đồng loạt đứng yên, đi ngang dao động mức 51.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, thấp nhất tại miền Trung và Tây nguyên, giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Hiện tại tỉnh Bình Định, giá heo hơi đang ở mức thấp nhất nước với 51.000 đồng/kg, đưa giá heo toàn vùng dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực miền Bắc, giá thấp nhất trong khu vực được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ và Hà Nam là 56.000 đồng/kg. Giá chung toàn miền hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ vài nơi. Cụ thể, heo xuất chuồng tại Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau giảm 1 giá, về trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.





Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại chợ dân sinh hôm nay giữ mức ổn định từ 80.000 - 180.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại hệ thống cửa hàng thịt sạch PorkShop (Công ty C.P Việt Nam) theo ghi nhận không thay đổi, dao động từ 90.000 - 190.000 đồng/kg... heo mảnh của hệ thống cửa hàng này vẫn đang ở mức 76.000 đồng/kg.

Heo hơi trong nước đang tiệm cận giá heo tại thị trường Trung Quốc, quanh mốc 57.000 - 58.000 đồng/kg. Theo dự báo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, tổng sản lượng thịt heo mà Việt Nam dự kiến tiêu thụ trong năm nay khoảng 3,4 triệu tấn, đứng thứ hai khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Tại châu Á, trong tháng 5, giá thịt heo tại Trung Quốc tăng hơn 3% so đầu tháng, giá thịt heo tại Hàn Quốc tăng 20% so với tháng 4, còn tại Malaysia giá heo hơi đến nay tăng khoảng 40% so với giá đầu năm 2022.