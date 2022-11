Giá heo hơi hôm nay 19.11.2022: Tiếp tục giảm

Khu vực phía bắc, ngoại trừ Hưng Yên giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại ổn định so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Giá heo khu vực này thấp hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với giá thành chăn nuôi và thấp hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Miền Trung, Ninh Thuận giá heo giảm 1.000 đồng/kg về mức bình quân chung của khu vực này là 53.000 đồng/kg. Riêng Bình Thuận, giá giảm đến 2.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 51.000 đồng/kg. Giá cao nhất khu vực này và cũng là cao nhất cả nước 54.000 đồng/kg tại Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. So với tháng trước, giá heo khu vực này cũng mất khoảng 5.000 đồng/kg.

Giá heo ở khu vực Đông Nam bộ ổn định ở 53.000 đồng/kg, ĐBSCL vẫn duy trì ở mức thấp 52.000 - 53.000 đồng/kg, riêng Kiên Giang chỉ 51.000 đồng/kg.





Giá heo hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn trong khoảng từ 60.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt heo ở các hệ thống phân phối lớn và chợ truyền thống cũng duy trì ở mức thấp vì sức mua yếu. Cụ thể như thịt ba rọi khoảng 115.000 đồng/kg, nạc vai, nạc đùi đang ở mức 93.000 đồng/kg; sườn già, đuôi heo dao động từ 95.000 - 115.000 đồng/kg, sườn non khoảng 143.000 đồng/kg…