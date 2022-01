Giá heo hơi hôm nay 30.1.2021: Heo mảnh tại chợ đầu mối lên 90.000 đồng/kg

Ngày 30.1 (28 Tết Nguyên đán), theo ghi nhận tại TP.HCM, giá cả và lượng heo về chợ đầu mối tăng mạnh. Cụ thể, chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ 2 hôm nay tăng gần 2.500 - 3.500 con, lên hơn 8.800 con. Giá heo mảnh từ mức cao nhất 72.000 đồng/kg vào những ngày trước, hôm qua tăng 1 giá, nay tiếp tục tăng 7 giá, dao động từ 89.000 - 90.000 đồng/kg. Heo mỡ, xấu... cuối chợ còn 53.000 đồng/kg. Mức bình quân từ 70.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng heo về chợ cũng hơn 2.000 con. Như vậy, trong những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng heo về 2 chợ đầu mối khoảng 11.000 con, nguồn cung cấp chủ yếu từ các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Tại các chợ dân sinh, giá hầu hết các mặt hàng thịt heo như ba rọi, sườn non, giò, thịt xay... tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Riêng 2 mặt hàng ba rọi và sườn non tăng mạnh nhất, từ 150.000 đồng/kg tăng lên 170.000 đồng/kg với thịt ba rọi và sườn non từ 180.000 - 200.000 đồng/kg.





Trong khi đó, tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg. Tuần này, thị trường heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua tăng nhiều nhất là 3.000 đồng/kg, tại hai tỉnh Bạc Liêu và Long An.

Tại miền Bắc, trong tuần này tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực, đưa giá heo hơi toàn vùng dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và Tây nguyên, mức tăng tương đương từ 2.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần và hầu hết điều chỉnh tăng ở các tỉnh thành trong khu vực. Hiện, Bình Định đang giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg, giá chung toàn vùng dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.