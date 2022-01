Giá nhà TP.HCM tăng mạnh, chuyển sang sống ở đô thị vệ tinh là xu hướng

TP.Thủ Đức: Vắng bóng căn hộ giá dưới 2 tỉ

Mặt bằng giá nhà tại TP.Thủ Đức vẫn giữ đà tăng cao qua từng năm. Điều này tạo áp lực lớn lên thị trường nhà ở tại TP.HCM. Theo Batdongsan.com.vn, trong 2 năm 2020 và 2021, giá trung bình căn hộ tại TP.Thủ Đức tăng 23%, riêng những vị trí giáp sông, gần các tuyến hạ tầng trọng điểm có mức tăng đến 30-50%, và mức giá cao nhất vào khoảng 210 triệu/m².

Trong 4 tháng cuối năm 2021, khu vực TP.Thủ Đức chỉ có khoảng 10 dự án mới chào bán với mức giá trung bình đạt trên 55 triệu đồng/m² (năm 2020 mức trung bình là 48 triệu đồng/m²), thậm chí nhiều dự án hạng sang còn thiết lập mặt bằng giá mới, trung bình từ 80-100 triệu đồng/m².

Quan sát thị trường nhận thấy, hiện nay tại TP.Thủ Đức gần như không còn dự án nào có giá bán dưới 40 triệu/m². Tuy nhiên, như thống kê về nhu cầu nhà ở, mỗi năm TP.Thủ Đức ước tính cần thêm 200.000 sản phẩm nhà ở, trong đó hơn 60% người tìm nhà với diện tích căn hộ từ 50-70m² dao động ở mức giá từ 2-3 tỉ đồng. Từ thực trạng nguồn cung nhà ở tầm trung ở TP.HCM khan hiếm đã đẩy mặt bằng giá nhà ở “leo thang” và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sở hữu vị trí trung tâm của thị trường bất động sản khu vực phía Nam, giá nhà ở của TP.HCM đóng vai trò then chốt, chi phối mặt bằng giá nhà, đất tại các vùng lân cận. Vì vậy với mức giá trúng thầu các lô đất ở Thủ Thiêm diễn ra cuối tháng 12/2021 tương đương 2,4 tỉ đồng/m² đang tác động trực tiếp đến giá nhà ở mọi phân khúc nhà ở trên thị trường.

Các đô thị vệ tinh sầm uất đón làn sóng định cư

Trước tình hình giá nhà tại TP.HCM nói chung và TP.Thủ Đức nói riêng, nhiều nhà đầu tư và người mua đang nhanh chóng chuyển hướng “săn tìm” các dự án căn hộ ở các khu vực lân cận TP.Thủ Đức và TP.HCM như: TP.Dĩ An, TP.Thuận An nhằm kịp sở hữu bất động sản giá rẻ.

Người nắm bắt được xu hướng “thức thời” trong giai đoạn này sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm căn hộ ở như ý. Trong lúc, thị trường TP.Thủ Đức chỉ toàn sản phẩm căn hộ cao cấp giá cao thì với khoảng cách di chuyển chỉ vài phút như khu vực TP.Dĩ An vẫn có thể mua được ngay căn hộ có giá trên dưới 1,5 tỉ đồng.





Tại thời điểm đầu năm 2022, ở thị trường TP.Dĩ An, Bcons Sala được đánh giá là cơ hội tốt cho người mua nhà an cư hay đầu tư lâu dài. Với mức giá từ 25 triệu đồng/m², một căn hộ Bcons Sala với diện tích trên dưới 50m² có 2 phòng ngủ tương đương tổng giá tầm 1,5 tỉ đồng/căn. Mức giá này phù hợp với người đang có nhu cầu mua để ở cũng như đầu tư tài sản, đặc biệt đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính cho gia đình trẻ hiện nay.

Bên cạnh đó, cơ hội để gia đình trẻ sở hữu nhà an cư và đầu tư còn thuận lợi hơn với Bcons Sala nhờ chính sách thanh toán hỗ trợ cho người mua. Cụ thể, khách chỉ trả trước từ 15% tương đương 225 triệu đồng, phần còn lại ngân hàng cho vay và Tập đoàn Bcons hỗ trợ 100% lãi suất cũng như ân hạn nợ gốc suốt thời gian thi công đến khi nhận nhà. Chính sách này được đánh giá là giảm áp lực tài chính đối với người mua căn hộ.

Bcons Sala tọa lạc tại đường Phan Bội Châu, ngay trung tâm hành chính dịch vụ của TP.Dĩ An, là dự án thứ 7 của Tập đoàn Bcons. Dự án có pháp lý minh bạch cùng tiến độ thi công đúng cam kết. Đến cuối tháng 12/2021, công trình đã hoàn thành thi công hạng mục cọc, móng và sàn hầm B2, hiện tại đang triển khai các giai đoạn tiếp theo. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào năm 2023.

Việc sở hữu căn hộ ở tại TP.Dĩ An ở thời điểm này là hợp lý. Ngoài mức giá căn hộ ở đây còn mềm, thì điều kiện hạ tầng giao thông, đô thị cũng như kinh tế của TP.Dĩ An đã phát triển mạnh mẽ cũng như còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Nếu so sánh điều kiện an cư tại TP.Dĩ An rất đầy đủ và tiện nghi không thua kém TP.Thủ Đức.

Khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala có thêm cơ hội sở hữu xe ôtô Kia Soluto.