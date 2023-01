Giá phòng khách sạn tăng

Trong đó phân khúc 5 sao cải thiện đáng kể nhất, với công suất thuê tăng 24% theo năm và giá phòng trung bình tăng 44% theo năm. Tính riêng trong quý 4/2022, công suất phòng đạt 62%, tăng 4% theo quý. Trong khi đó, giá phòng trung bình đạt 1,8 triệu đồng/phòng/đêm, tăng 9% theo quý.

Mặc dù có những cải thiện trong năm 2022 nhưng công suất và giá phòng trung bình vẫn thấp hơn mức trước dịch. Công suất phòng đạt 45%, tăng 20% theo năm nhưng thấp hơn 23% so với năm 2019.

Cũng theo Savills Việt Nam, đến cuối năm 2022, nguồn cung khách sạn đạt hơn 15.500 phòng từ 111 dự án, tăng 8% theo năm và gần đạt mức trước dịch. Hai dự án mới là khách sạn 5 sao Fusion Originals và khách sạn 4 sao Northern Charm tại quận 1 cung cấp tổng cộng 271 phòng.





Sở Du lịch TP.HCM nhận định, doanh thu du lịch và lượng khách tăng theo năm. Mặc dù TP.HCM có lượng khách du lịch cao nhất cả nước nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng trước dịch vào năm 2019. Năm 2022, TP.HCM đón gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng theo năm nhưng vẫn thấp hơn 59% so với năm 2019. Lượng khách nội địa đạt 25 triệu lượt, tăng 167% theo năm, thấp hơn 5% so với 2019. Doanh thu du lịch năm 2022 đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 171% theo năm nhưng thấp hơn 14% so với 2019. Ngành du lịch của thành phố phục hồi chậm do phụ thuộc vào khách quốc tế và những hạn chế đối với chính sách thị thực

Trong khi đó, theo Statista, doanh thu ngành khách sạn ở Đông Nam Á dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023 khi khách Trung Quốc quay trở lại. Từ 2023 - 2027, doanh thu ngành khách sạn Việt Nam dự kiến tăng trưởng 7% mỗi năm và doanh thu bình quân trên mỗi khách dự kiến đạt 158 USD vào năm 2027, tăng 0,3% mỗi năm. Nguồn cung tương lai hạn chế, đến năm 2025, chỉ có hai khách sạn Sotetsu Hotel và Macxy Hotel sẽ hoạt động. Các dự án khác đang bị hoãn hoặc chưa có tiến độ xây dựng cụ thể.