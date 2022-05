Giá trứng tăng cao, doanh nghiệp bình ổn khốn đốn

5 tháng, 6 lần tăng giá thức ăn chăn nuôi

Mới đây, các công ty thức ăn chăn nuôi đã gửi thông báo đến các đại lý về việc tăng giá bán. Cụ thể, Công ty TNHH Sunjin Vina thông báo tăng giá thức ăn gia súc, gia cầm từ ngày 27.5.2022 với mức tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp heo con và đậm đặc; tăng 300 đồng/kg với tất cả các sản phẩm còn lại.

Các công ty áp dụng mức tăng giá từ ngày 26.5.2022 gồm: Công ty cổ phần MNS Feed, tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn cho heo con và gia cầm, tăng 320 đồng/kg đối với heo thịt và 300 đồng/kg đối với các sản phẩm còn lại. Công ty TNHH De Heus cũng tăng giá thức ăn chăn nuôi thêm từ 300 đến 400 đồng/kg.

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cũng áp dụng mức giá mới trong thời gian sớm hơn, bắt đầu từ ngày 25.5.2022 và tăng 300 đồng/kg đối với tất cả các mặt hàng và Công ty TNHH Haid Feed điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi từ 200 - 300 đồng/kg.

Lý do các doanh nghiệp điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi tăng là giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nhỏ lẻ cũng phải tạm ngừng sản xuất do biến động về giá cả nguyên liệu đầu vào đặc biệt do dịch bệnh kéo dài đã làm tăng chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là đợt tăng giá thứ 6 trong năm 2022, tính từ đầu năm đến nay, một bao thức ăn chăn nuôi loại 25 kg/bao, đã tăng từ 45.000 đến 50.000 đồng.

Ông Đỗ Thành Tâm, một hộ chăn nuôi gà tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Giá thức ăn tăng như hiện nay đã đẩy giá thành sản xuất gà thương phẩm lên 47.000 đồng/kg và nếu không thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng các biện pháp để nâng cao năng suất thì người chăn nuôi gà sẽ phải đối mặt với nguy cơ "treo chuồng" vì giá thức ăn tăng cao trong khi giá bán sản phẩm lại không ổn định.

Giá trứng tăng cao

Ghi nhận trên thị trường, giá trứng gà tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục. Giá này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Một số tiểu thương nhận định từ nhiều năm nay chưa bao giờ giá trứng cao chót vót như vậy. Ghi nhận tại nhiều địa chỉ bán hàng online, giá trứng gia cầm cũng phổ biến từ 28.500 - 29.500 đồng/vỉ 10 quả. Một số cửa hàng Bách Hóa Xanh niêm yết giá trứng lên đến 22.000 đồng/vỉ 6 quả, tính ra đến 3.600 đồng/quả trứng gà!

Trong khi đó, giá trứng gia cầm thuộc chương trình bình ổn tại các siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart hiện ở mức: Trứng vịt 35.000 đồng/vỉ 10 trứng, trứng gà: 29.500 đồng/vỉ 10 trứng, trứng cút từ 27.500 - 29.200 đồng/vỉ 30 trứng. Mức giá này đang thấp hơn giá thị trường từ 300 - 600 đồng/quả. Bà Nguyễn Thị Chiên, chủ một trại chăn nuôi gà đẻ tại Long Khánh (Đồng Nai) cho biết: Giá trứng tuy đang tăng cao nhưng chi phí đầu vào, giá thức ăn chăn nuôi lại đang tăng cao hơn, rủi ro thua lỗ rất cao nên tôi đã tạm ngưng tái đàn trong lúc này. Cùng nhận định, một số doanh nghiệp dự báo nguy cơ khan hiếm trứng trong thời gian tới có thể xảy ra do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, người nuôi giảm đàn gia cầm vì sợ lỗ.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng trứng gia cầm thuộc chương trình Bình ổn giá, nguy cơ thua lỗ vì giá trứng tăng còn cao hơn. Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Chí Thiện - Giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt than thở: Giá trứng trên thị trường tăng cao quá trong khi giá bình ổn lại không được tăng. Điều này dẫn đến 2 hệ lụy: Thứ nhất, người dân sẽ đổ dồn vào mua trứng bình ổn để bán ra ngoài trục lợi. Thứ hai, giá bán không tăng dẫn đến doanh nghiệp thua lỗ và người chăn nuôi cũng không an tâm tái đàn.

Theo ông Trương Chí Thiện, trứng bình ổn giá đang thấp hơn giá bán ngoài thị trường từ gần 3.000 - 4.000 đồng/vỉ 10 quả, trong khi giá thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu liên tục tăng cao. Có thể trong tuần này Công ty Vĩnh Thành Đạt và một số công ty khác kiến nghị Sở Tài chính điều chỉnh giá để tránh nguy cơ thua lỗ và bất hợp lý về giá bán trên thị trường trứng gia cầm.