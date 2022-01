Giá USD hôm nay 10.1.2022: Tăng cao trên thị trường tự do

Sáng 10.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.125 đồng/USD, giảm 13 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đi ngang sáng đầu tuần như ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua là 22.540 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; Eximbank mua vào là 22.580 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD. Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 70 đồng so với cuối tuần qua, lên giá mua vào 23.570 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng/USD. Điều này đưa giá USD tự do cao hơn tại các ngân hàng từ 770 - 840 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đạt 95,77 điểm, tăng nhẹ so với cuối tuần qua. Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới. Tuần này, đồng bạc xanh dự kiến sẽ phụ thuộc vào một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ và các thị trường quan trọng khác như châu Âu. Chẳng hạn, phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị sẽ là sự kiện quan trọng vào ngày 11.1. Các nhà giao dịch kỳ vọng ông Powell sẽ đề cập đến những định hướng chính sách của Fed trong thời gian tới. Tiếp theo, báo cáo lạm phát tháng 12 của Mỹ sẽ công bố vào ngày 12.1 được xem là trọng tâm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư do đây được coi là yếu tố quyết định đến các kế hoạch chính sách của Fed trong năm nay. Tiếp đó, dữ liệu về tình trạng thất nghiệp cùng với thống kê doanh số bán lẻ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của nước này cũng sẽ được công bố lần lượt vào ngày 13 và 14.1.





Còn tại châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp và số liệu sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro sẽ là những dữ liệu thống kê chính vào đầu tuần, trong khi báo cáo thương mại của toàn khu vực được phát hành vào cuối tuần. Đây là những số liệu được cho là sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá đồng euro so với USD...