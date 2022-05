Giá USD hôm nay 2.5.2022: Đà tăng tiếp tục duy trì khi nhà đầu tư mua mạnh

Sáng 2.5, giá USD tại thị trường trong nước hầu như không biến động do các ngân hàng vẫn đang nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục đi lên và đạt mức 103,24 điểm, tăng 0,01 điểm so với cuối tuần qua. Dù giảm nhẹ so với đỉnh cao trong tuần qua là 103,7 điểm nhưng giá USD vẫn đang ở mức cao nhất trong gần 20 năm. Theo tính toán của Reuters, vị thế mua ròng của các nhà đầu cơ đối với đồng USD đã tăng trong tuần qua. Theo đó, giá trị USD mua ròng đã tăng lên 13,92 tỉ USD trong tuần vừa rồi từ mức 12,91 tỉ USD của tuần trước đó. Đây là mức lớn nhất kể từ đầu tháng 4 và là mức tăng đầu tiên trong 4 tuần.





Đồng bạc xanh tăng lại đỉnh cao của năm 2003 nhờ được hỗ trợ bởi triển vọng tăng lãi suất của Mỹ và dòng tiền trú ẩn an toàn trước những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Đồng thời, giá USD còn được hỗ trợ do bất ổn từ cuộc xung đột quân sự ở Ukraine tiếp tục kéo dài, cũng như hậu quả gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do Trung Quốc kiên trì với chính sách zero-Covid.

Trong tuần này, sự kiện lớn nhất mà các nhà đầu tư chờ đợi là cuộc họp vào ngày 4.5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với dự kiến ​​đưa ra quyết định tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ngỏ ý có khả năng cơ quan này sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản và bắt đầu thắt chặt bảng tài sản - tương đương với việc giảm mua vào các tài sản đầu tư như trái phiếu hay chứng khoán thế chấp. Biên bản cuộc họp mới nhất từ Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho rằng các nhà hoạch định chính sách nói chung đồng ý giới hạn hằng tháng là khoảng 60 tỉ USD trái phiếu kho bạc và khoảng 35 tỉ USD cho chứng khoán có thể chấp. Các nhà chiến lược tại ING cho biết họ đang dự báo Fed sẽ bắt đầu giảm 50 tỉ USD mỗi tháng trước khi giảm tới 95 tỉ USD vào tháng 9.