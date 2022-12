Giá USD hôm nay 21.12.2022: Đô la tự do cắm đầu đi xuống

Sáng 21.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.641 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Nhưng giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục gia tăng. Chẳng hạn, Eximbank cộng thêm 30 - 40 đồng, đưa giá mua vào lên 23.600 đồng/USD và bán ra 23.880 đồng; Vietcombank tăng thêm 70 đồng, đưa giá mua lên 23.580 đồng/USD và bán ra lên 23.890 đồng... Tương tự, đồng euro tại Eximbank cũng tăng trở lại khi mua vào lên 24.881 đồng/euro và bán ra 25.490 đồng/euro, cộng thêm 67 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 23.950 đồng/USD và bán ra 24.100 đồng/USD, giảm 130 đồng ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, giá euro cũng đi xuống khi còn mua vào 25.000 đồng/euro và bán ra 25.300 đồng/euro.

Theo báo cáo vĩ mô tháng 11, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại từ đầu năm tới 15.12 tăng 710 đồng, đạt 23.630 - 23.650 đồng/USD, tương ứng VND giảm giá khoảng 3,09% kể từ đầu năm so với đồng USD. Như vậy, với các diễn biến khá thuận lợi trong thời gian gần đây, các chuyên gia nhận định mức giảm giá VND so với USD là tương đối thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Công ty này nhận định sang năm 2023, mức giảm giá của VND được dự báo sẽ là 3 - 4%. Giai đoạn này diễn biến thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục có mức độ phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thế giới...





Giá USD quốc tế giảm mạnh khi chỉ số USD-Index rớt xuống khỏi ngưỡng 104 điểm. Đầu ngày 21.12, chỉ số USD-Index còn 103,96 điểm, giảm gần 1 điểm so với hôm qua.

Lạm phát vẫn đang được xem là nguy cơ đe dọa kinh tế Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Do vậy, chính sách tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ tiếp tục được các ngân hàng trung ương thực hiện. Theo nhiều dự đoán, hầu hết các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lãi suất tăng lên mức 5,1% trong năm tới sẽ đủ để giảm lạm phát, trong khi một số chuyên gia cảnh báo tỷ lệ này có thể phải vượt qua mức 5,25%. Điều đó có thể giúp đồng bạc xanh duy trì ở mức cao...