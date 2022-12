Giá USD hôm nay 25.12.2022: Khó tăng cao trở lại như trước đây?

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.631 đồng/USD, giảm 19 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại có xu hướng ngược lại. Chẳng hạn, Eximbank mua vào 23.440 đồng/USD và bán ra 23.720 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước; Vietcombank mua vào 23.400 đồng/USD và bán ra 23.750 đồng/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần...

Đồng euro lại theo chiều hướng giảm như Eximbank niêm yết giá mua vào 24.690 đồng/euro và bán ra 25.296 đồng, giảm 26 đồng sau một tuần. Tỷ giá ngoại tệ trong nước khá ổn định và hầu như đã quay về mức ngang bằng vào giữa năm nay. Ngay cả USD tự do cũng rớt xuống dưới mức 24.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD vẫn đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index đạt 104,31 điểm, giảm 0,53 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh hầu như đi ngang trong tuần qua. Giá USD duy trì ở mức cao nhờ lo ngại về kinh tế suy thoái nhưng cũng không có động lực mạnh để bật lên cao như trước đây.





Nhiều nhà phân tích nhận định đồng USD đã đạt đỉnh sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1985. Các chuyên gia kinh tế tại Morgan Stanley cho biết: “Chúng tôi cho rằng đồng USD đã đạt đỉnh và sẽ sụt giảm trong suốt 2023”. Tương tự, theo ông Charu Chanana, chuyên gia về chiến lược thị trường tại Saxo Markets, câu chuyện lãi suất hầu như đã được thị trường hấp thụ. Đối với thị trường ngoại hối, tâm lý đang chuyển sang lo ngại về suy thoái kinh tế.

Đối với euro, các chuyên gia tại ING nhận định tỷ giá EUR/USD có thể ổn định ở khoảng 1,0600 vào cuối năm nay nhưng vẫn không loại trừ khả năng giảm xuống dưới 1,0500 nếu tâm lý thị trường xấu đi khi bàn về vấn đề năng lượng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu...