Giá USD hôm nay 27.11.2022: Sụt giảm cả tuần

Cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.669 đồng, giảm 6 đồng sau một tuần. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng sụt giảm trong tuần. Tại ngân hàng Eximbank, giá USD được giữ nguyên chiều mua vào 24.620 đồng/USD nhưng giảm 35 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.820 đồng so với cuối tuần trước; ngân hàng Vietcombank giảm 8 đồng ở chiều mua vào, giá mua xuống 24.578 đồng/USD và giảm 18 đồng ở chiều bán, xuống còn 24.840 đồng/USD... Trong khi đó, đồng euro tiếp tục ghi nhận một tuần tăng với Eximbank mua vào 25.460 đồng/euro và bán ra 26.086 đồng/euro, tăng 76 đồng so với cuối tuần trước…

Trên thị trường quốc tế, đồng USD vẫn đi xuống khi chỉ số USD-Index đạt 106,05 điểm, giảm 0,9 điểm so với cuối tuần trước. Theo CNN, đà tăng trưởng mạnh mẽ của đồng USD thời gian qua khiến nhiều nền kinh tế chao đảo nhưng xu hướng này có thể sắp chấm dứt. Tính đến nay, chỉ số USD - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ khác trên toàn cầu - đã giảm hơn 4% kể từ đầu quý 4/2022 sau khi đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 20 năm trong tháng 9.





Theo dữ liệu của Societe Generale, vào tuần trước, các nhà đầu tư lần đầu đặt cược vào đà giảm của đồng USD kể từ tháng 7.2021. Ông Jordan Rochester - chiến lược gia tiền tệ tại Nomura - phát biểu trên CNN rằng lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt, chỉ số USD có thể đã đạt đỉnh, và sẽ đi xuống kể từ giờ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng với những rủi ro lớn đối với các nền kinh tế toàn cầu như Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược Zero-Covid; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tiếp tục tăng lãi suất hay xung động giữa Nga và Ukraine vẫn là nguyên nhân hỗ trợ đồng bạc xanh. Vì vậy, đồng USD sẽ không giảm theo chiều thẳng đứng mà vẫn còn biến động tăng giảm liên tục...