Giá USD hôm nay 27.12.2022: Đô la tự do lùi sâu khỏi mức 24.000 đồng

Sáng 27.12, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank cộng 30 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, đưa giá mua lên 23.460 đồng/USD và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.740 đồng/USD. Nhưng Vietcombank giữ nguyên giá mua 23.430 đồng/USD và bán ra 23.780 đồng...

Đồng euro tại ngân hàng thương mại đi lên như Eximbank mua vào 24.793 đồng và bán ra 25.400 đồng/euro, cộng 57 đồng so với hôm qua. Riêng giá euro tự do tiếp tục giảm khi còn mua vào 24.900 đồng và bán ra 25.250 đồng/euro, thấp hơn 100 đồng ở chiều mua vào và thấp hơn 50 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Tương tự, giá USD tự do giảm 10 đồng, xuống còn 23.870 đồng và bán ra 23.970 đồng/USD.

Đà giảm của đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn chưa chấm dứt. Đầu ngày 27.12, chỉ số USD-Index giảm xuống còn 104,08 điểm, thấp hơn 0,21 điểm so với hôm qua. Ngược lại, giá euro so với USD tăng 0,06% ở mức 1,0654 USD; giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2096 USD...





Theo Investing, đồng USD trượt giá so với hầu hết các loại tiền tệ trong phiên đầu tuần khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít hơn. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng 0,1% trong 11 vừa qua sau khi tăng 0,4% trong tháng 10. Không tính năng lượng và thực phẩm, chỉ số PCE tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 10. Như vậy, PCE cốt lõi đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11 sau khi tăng 5% trong tháng 10.

Bên cạnh đó, tờ South China Morning Post đưa tin, chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa biên giới và gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 8.1.2023. Đây là bước đi cuối cùng của Trung Quốc để đặt dấu chấm hết cho chính sách phòng dịch "zero Covid" được nước này áp dụng trong suốt 3 năm qua. Việc Trung Quốc mở cửa từ đầu năm tới được đánh giá sẽ tác động tích cực cho kinh tế thế giới. Điều này cũng là nguyên nhân khiến đồng bạc xanh không thể duy trì ở mức cao...