Giá USD hôm nay 28.12.2021: Tuột dốc tại các ngân hàng

Sáng 28.12, giá USD trên thị trường tự do được mua vào 23.520 đồng/USD và bán ra là 23.580 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.142 đồng/USD, giảm 32 đồng so với hôm qua. Còn giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng 50 đồng ở chiều mua vào, lên 22.650 đồng/USD và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, xuống 22.960 đồng/USD; ngân hàng Eximbank giảm 40 đồng khi mua vào là 22.690 đồng/USD và bán ra còn 22.900 đồng/USD so với hôm qua...

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục đi xuống và còn 96,06 điểm, giảm 0,05 điểm so với hôm qua. Những ngày gần đây, tỷ giá USD có sự suy giảm nhẹ so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác, nhưng tăng so với đồng yen Nhật vốn được coi là một loại tiền tệ an toàn. Trong một diễn biến khác, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống, cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm được giữ dưới mức 1,5% cũng làm hạn chế đà đi lên của đồng bạc xanh.





Nhìn chung, tâm lý của các nhà đầu tư đang được cải thiện trong bối cảnh báo cáo từ Anh và Nam Phi cho thấy biến thể Omicron mặc dù dễ lây lan nhưng ít nghiêm trọng hơn cũng như gây ra ít trường hợp nhập viện so với các biến thể đã biết trước đây. Vì vậy dòng vốn không tập trung vào tài sản an toàn như USD mà đang chú ý vào các tài sản rủi ro nhiều hơn như chứng khoán. Điều đó giúp thị trường Phố Wall mạnh lên với tất cả chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Các chỉ số chứng khoán châu Âu hay một số thị trường châu Á cũng gia tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27.12, chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới khi tăng 1,38% lên 4.791,19 điểm; Chỉ số Dow Jones tăng gần 1%, tương đương cộng 351,82 điểm lên 36.302,38 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,39% lên 15.871,26 điểm.