Giá USD hôm nay 28.12.2022: Tăng bao nhiêu so với một năm trước?

Sáng 28.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.620 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Tại một số ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Eximbank giảm 10 - 20 đồng, đưa giá mua xuống 23.450 đồng/USD và chiều bán ra còn 23.720 đồng; Vietcombank giảm 30 đồng, đưa giá mua xuống còn 23.400 đồng/USD và bán ra còn 23.750 đồng...

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 3,81% so với cuối năm 2021. Mức mất giá của VND so với USD thấp hơn các đồng tiền khác trên thế giới. Báo cáo phân tích đầu tháng 12 của Công ty chứng khoán VNDirect dự báo áp lực đối với VND kỳ vọng sẽ giảm đáng kể từ quý 2/2023 và đồng VND có thể tăng 1 - 2% so với USD trong năm 2023.

Một số loại ngoại tệ khác cũng biến động như đồng nhân dân tệ (CNY) tiếp đà tăng khi Eximbank mua vào 3.335 đồng/CNY và bán ra 3.449 đồng/CNY. Ngược lại, giá euro tại Eximbank giảm khi còn mua vào 24.735 đồng/euro và bán ra 25.331 đồng/euro, thấp hơn hôm qua 69 - 70 đồng...





Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 104,29 điểm, cộng 0,21 điểm so với hôm qua. Riêng đô la Úc - đại diện cho các tiền tệ rủi ro - cũng tăng 0,22% so với đồng bạc xanh, lên 0,674 USD; đô la New Zealand cũng đi lên 0,629 USD. Đây được xem là điều trái với bình thường bởi hai đồng tiền này đa phần có xu hướng ngược với đồng bạc xanh.

Trong phiên vừa qua, nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài cũng tăng nhẹ lên 0,1438 USD sau thông tin nước này sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế về Covid-19 đối với du khách nước ngoài kể từ 8.1.2023. Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ thuộc ngân hàng OCBC cho rằng, quyết tâm mở cửa trở lại hoàn toàn của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhân dân tệ tăng giá.

Song song đó, các chiến lược gia tại Danske Bank cho biết việc chấm dứt nhanh chóng các hạn chế do Covid-19 sẽ hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc và mang lại lợi ích cho khu vực đồng euro cũng như đồng tiền chung này...