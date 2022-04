Giá USD hôm nay 29.4.2022: Ngân hàng, tự do đều giảm

Ngày 29.4, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.140 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 5 đồng, Vietcombank mua vào 22.785 - 22.815 đồng/USD, bán ra còn 23.095 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.840 - 22.860 đồng/USD, còn bán ra 23.100 đồng… Giá USD tự do giảm 20 đồng/USD, mua vào 23.460 đồng/USD, còn bán ra 23.490 đồng/USD.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,08 điểm, còn 103,55 điểm. Báo cáo tổng sản phẩm quốc nội quý đầu tiên của Mỹ cho thấy mức giảm đáng ngạc nhiên 1,4%, con số này thấp hơn so với kỳ vọng tăng 1% và so với mức tăng GDP quý 4/2021 là 6,9%. Các nhà giao dịch cho rằng con số GDP yếu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình nhưng những quan điểm đó không kéo dài vì hầu hết tin rằng chống lạm phát là ưu tiên chính của Fed hiện nay, ngay cả khi nó khiến nền kinh tế Mỹ trượt vào thời kỳ suy thoái. Giá dầu thô giao dịch ở mức giá cao quanh 104,75 USD/thùng, lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 2,82% đã khiến nhà đầu tư trú ẩn vào USD.





Đồng yen Nhật chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với đô la Mỹ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản củng cố cam kết về lãi suất thấp bất chấp lạm phát gia tăng. Nhật Bản đang đi ngược xu hướng của các quốc gia lớn khác đã hoặc đang xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ của họ. Trong khi đó, đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm so với đồng đô la do giá năng lượng tăng cao làm ảnh hưởng đến nền kinh tế khu vực đồng euro. Chỉ số đô la Mỹ đang tăng mạnh trở lại trong ngày hôm nay và đạt mức cao nhất trong hai năm nữa.