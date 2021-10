Giá USD hôm nay 3.10.2021: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục tăng

Ngày 3.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần là 23.160 đồng/USD, tăng 26 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng ngân hàng Vietcombank vẫn duy trì giá mua vào là 22.630 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD. Riêng Eximbank giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống còn 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD... Giá USD tự do trong tuần cũng tăng thêm 80 đồng ở chiều mua vào, lên 23.170 đồng/USD và tăng 70 đồng ở chiều bán ra, lên 23.220 đồng/USD.

Ngược lại, giá euro đi xuống trong tuần này. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua vào 25.667 đồng/euro và bán ra 27.003 đồng/euro, giảm 337 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng giảm 410 đồng trong tuần, đưa giá mua vào còn 26.032 đồng/euro và bán ra 26.601 đồng/euro... Giá euro thị trường tự do cũng bay hơi 350 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống còn 26.500 đồng/euro và bán ra 26.660 đồng/euro.





Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng lên 94,06 điểm, cộng thêm 0,77 điểm so với cuối tuần qua. Theo Reuters, đồng bạc xanh đã tăng giá tới 4,7% tính đến thời điểm đầu tháng 10 và đứng gần mức cao nhất trong một năm nay so với rổ tiền tệ. Một đợt tăng giá mạnh của đồng USD vẫn đang được tăng tốc nhờ sự thúc đẩy bởi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất kho bạc tăng và lo ngại về khả năng xảy ra một “cuộc chiến” kéo dài, chật vật vì mức trần nợ công có nguy cơ khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Đồng thời, lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên mức 1,529% và hiện ở mức cao nhất 3 tháng qua cũng góp phần làm tăng sức mạnh của đồng USD. Hỗ trợ cho đà tăng của đồng bạc xanh còn do thị trường tài chính thế giới vẫn bị ám ảnh bởi nỗi lo về bom nợ Evergrande tại Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo các quan chức địa phương về khả năng sụp đổ của tập đoàn bất động sản này. Theo ông Marc Chandler, Chiến lược gia thị trường tại Bannockburn Global Forex, lập trường mạnh mẽ của Fed về chính sách tài khóa vẫn là yếu tố chính giúp đồng bạc xanh tăng cao vào cuối tháng 9...