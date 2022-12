Giá USD hôm nay 6.12.2022: Sụt giảm xuống sát 24.000 đồng

Sáng 6.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giữ nguyên ở mức 23.658 đồng. Giá USD tại ngân hàng Eximbank giảm 150 đồng ở chiều mua vào, còn 23.830 đồng/USD và giảm 500 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.100 đồng. Ngân hàng Vietcombank giảm 100 đồng, đưa giá mua xuống 23.830 đồng/USD và bán ra còn 24.140 đồng. Tương tự, giá euro ở ngân hàng Eximbank cũng giảm 240 đồng ở chiều mua vào, còn 24.854 đồng/euro và giảm 635 đồng ở chiều bán ra, còn 25.468 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 24.350 đồng/USD và bán ra 24.500 đồng, giảm 150 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá euro tự do cũng sụt giảm hơn 200 đồng khi còn mua vào 25.200 đồng/euro và bán ra 25.600 đồng. Đồng thời chênh lệch giá mua và bán của cả USD lẫn euro giảm mạnh, chỉ còn dao động từ 150 - 200 đồng.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 105,13 điểm, tăng 0,67 điểm so với hôm qua. Chỉ số Dịch vụ ISM tháng 11 của Mỹ vừa công bố cao hơn dự báo của Dow Jones và tăng so với mức tháng 10. Sau thông tin này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép phiên cộng gần 9 điểm cơ bản lên 3,588%. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn có thể tăng cao lãi suất trong đợt tới. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh đi lên.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên đầu tuần do lo ngại việc Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Đóng cửa phiên 5.12 (rạng sáng ngày 6.12 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 482,78 điểm, tương đương 1,4% xuống 33.947,10 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,79% còn 3.998,84 điểm và chỉ số Nasdaq Composite 'bốc hơi' 1,93% xuống 11.239,94 điểm.