Giá USD hôm nay 7.6.2022: Đi ngang trong ngân hàng lẫn thị trường tự do

Sáng 7.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.057 đồng/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, ngân hàng Vietcombank cũng giảm 15 đồng, đưa giá mua vào còn 23.015 đồng/USD và bán ra xuống 23.325 đồng/USD. Riêng Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD… Trên thị trường tự do, USD giữ nguyên giá giao dịch như hôm qua, tiếp tục mua vào 23.780 đồng/USD và bán ra 23.880 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục tăng lên 102,54 điểm, cộng thêm 0,36 điểm so với hôm qua. Giá USD đã tăng nhẹ phiên đầu tuần khi sự gia tăng của khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã đẩy chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại. Trước đó, báo cáo bảng lương trong tuần qua cũng giúp đồng USD tăng giá sau đợt sụt giảm. Nhưng một số chuyên gia nhận định chu kỳ thắt chặt tiền tệ cùng với báo cáo tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ thêm cho đồng USD và giúp kênh trú ẩn an toàn này có mức tăng nhất định. HIện nhà đầu tư chờ số liệu chính thức về lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.





Trong khi đó, đồng euro cũng nhích nhẹ so với USD, lên 1,0685. Đồng euro tăng cao hơn vào đầu tuần khi khẩu vị rủi ro tăng lên và trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào cuối tuần này. Thị trường vốn đã định giá một số đợt tăng lãi suất của ECB trong giá trị đồng tiền chung và sau giai đoạn kích thích mua trái phiếu. Các quỹ đầu tư cũng đã tăng mua đồng euro. Dữ liệu thị trường tương lai của Mỹ ghi nhận các nhà đầu cơ đang nắm giữ vị thế mua ròng euro đáng kể nhất trong 12 tuần qua.

Tâm lý nhà đầu tư ổn định đã giúp chứng khoán Mỹ tăng trong phiên đầu tuần. Đóng cửa phiên 6.6 (rạng sáng 7.6 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 0,05% lên 32.915,78 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,31% lên 4.121,43 điểm và Nasdaq cộng 0,4% lên 12.061,37 điểm.