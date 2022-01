Giá vàng hôm nay 11.1.2022: Nhà đầu tư lớn xả hàng

Sáng 11.1, Eximbank tăng giá vàng miếng SJC thêm 50.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 61,05 triệu đồng/lượng và bán ra 61,55 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC có mức tăng mạnh hơn 170.000 đồng ở mỗi lượng vàng, lên 61,02 triệu đồng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra 61,67 - 61,69 triệu đồng.

Vàng nữ trang tại Công ty SJC cũng có mức tăng tương tự 170.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn 4 số 9 có giá 52,27 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra 53,07 triệu đồng/lượng; nữ trang 4 số 9 có giá mua 51,97 triệu đồng/lượng, còn bán ra 52,67 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn, nữ trang cao hơn 2,8 - 3,2 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC cao hơn thế giới 11,87 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, vượt qua mức 1.800 USD/ounce, từ mức 1.795 USD/ounce lên 1.804 USD/ounce. Vàng giảm trước đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm tăng lên ở mức cao, 1,795%. Lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gợi ý họ sẽ nâng lãi suất 3 lần vào năm 2022 nhằm hạn chế lạm phát gia tăng đang trở nên khó khăn hơn.





Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được hỗ trợ bằng vàng trên toàn cầu đã kết thúc một năm với lượng vàng nắm giữ giảm. Các quỹ ETF đã thanh lý tổng cộng 173 tấn vàng trong năm 2021. Dòng tiền ra vào dẫn đầu ở thị trường Bắc Mỹ khi các quỹ đã thanh lý 22 tấn vàng, chủ yếu từ Mỹ. Các quỹ có trụ sở tại châu Âu và châu Á đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng là 16 tấn.

Sự sụt giảm gần 4% của vàng trong năm 2021 là do nhu cầu đầu tư mờ nhạt khi lĩnh vực này chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra ổn định trong năm. Tuy nhiên, WGC ghi nhận một điểm tích cực so với năm ngoái. Các nhà phân tích cho biết: "Bất chấp dòng tiền chảy ra đáng kể trong năm, lượng nắm giữ ETF vàng vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch, vì họ đã công bố dòng tiền kỷ lục khoảng 875 tấn trong năm 2020". Vào năm 2022, WGC nhận thấy triển vọng trái chiều đối với vàng khi lãi suất thực tế thấp trong lịch sử do áp lực lạm phát gia tăng đang đè nặng lên chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed.