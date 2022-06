Giá vàng hôm nay 11.6.2022: Nhà đầu tư rót tiền mua vì lạm phát Mỹ tăng cao

Sáng 11.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào là 68,75 triệu đồng/lượng và bán ra 69,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với hôm qua. Giá vàng trong nước tăng ít hơn thế giới nên hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn quốc tế là 17 triệu đồng, thấp hơn với khoảng cách 17,7 triệu đồng của hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối tuần nhảy vọt lên 1.871,7 USD/ounce, tăng gần 25 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, hiện vàng thế giới có giá 52,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Kim loại quý tăng cao sau khi báo cáo của Mỹ trong ngày 10.6 cho biết lạm phát tăng mạnh trong tháng 5, lên mức cao nhất kể từ tháng 12.1981. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 8,6% trong tháng 5, cao hơn dự báo tăng 8,3% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 6%, cũng cao hơn so với ước tính 5,9% của các chuyên gia kinh tế. So với tháng trước, CPI tổng thể tăng 1%, còn CPI lõi tăng 0,6%. Trong đó, chi phí liên quan tới nhà ở, giá xăng và giá thực phẩm góp phần lớn vào đà tăng mạnh của CPI. Điều này đã đập tan hy vọng của giới đầu tư rằng lạm phát đã tạo đỉnh.





Trong phiên 10.6, quỹ đầu tư ETF vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold - tiếp tục mua ròng gần 3,5 tấn và đây là phiên mua thứ 2 trong tuần này. Như vậy, sau khi liên tục bán ròng trong tuần đầu tháng 6 thì lượng vàng sở hữu của SPDR Gold đã tăng lại lên 1.068,87 tấn, ngang với thời điểm cuối tháng 5.

Thị trường cũng phản ánh tiêu cực với báo cáo lạm phát khi các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall lao dốc. Đóng cửa phiên giao dịch 10.6 (rạng sáng 11.6 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 880 điểm, tương đương giảm 2,73% xuống 31.392,79 điểm; chỉ số S&P 400 mất 2,91% còn 3.900,86 điểm và Nasdaq bốc hơi 3,52% xuống 11.340,02 điểm...