Giá vàng hôm nay 11.11.2022: Tăng vọt hơn nửa triệu đồng mỗi lượng

Sáng 11.11, vàng miếng SJC trong nước giảm nhẹ. Ngân hàng Eximbank giảm 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào 66,4 triệu đồng/lượng và bán ra 67,2 triệu đồng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 66,6 triệu đồng/lượng và bán ra 67,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn SJC 4 số 9 được cộng thêm 550 đồng, đưa giá mua vào lên 52,85 triệu đồng/lượng và bán ra 53,85 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới đầu ngày tăng vọt lên 1.752,3 USD/ounce, tăng thêm 45 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, kim loại quý có giá hơn 52,55 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn dự báo của nhiều chuyên gia trước đó với mức tăng 0,6% so với tháng trước và 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo tương ứng 0,5% và 6,5%...





Sau báo cáo CPI, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm khoảng 30 điểm cơ bản (bps) xuống còn 3,81% khi các nhà giao dịch tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm nhịp độ thắt chặt tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm 30 bps xuống còn 4,32%.

Nhưng một số nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng Fed sẽ dừng việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Bởi ngay cả khi đã hạ nhiệt, lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và một số lĩnh vực trong báo cáo cho thấy chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao.

Nhưng điều đó đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ có phản ứng rất tích cực. Chỉ số S&P 500 bật tăng 5,54% lên 3.956,37 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.2020. Tương tự, Nasdaq Composite vọt lên 7,35% và kết phiên ở 11.114,15 điểm, đánh dấu phiên tích cực nhất kể từ tháng 3.2020. Không ngoại lệ, Dow Jones tăng 1.201 điểm, tương đương 3,7% lên 33.715,37 điểm. Đây là phiên bứt phá mạnh nhất của chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chips này kể từ hố sâu đại dịch đầu năm 2020...