Giá vàng hôm nay 13.2.2022: Vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng gần 9 triệu đồng

Sáng 13.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 61,9 triệu đồng/lượng và bán ra 62,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua. Còn so với cuối tuần trước, vàng miếng SJC giảm 400.000 đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999 loại 1 - 2 chỉ được SJC mua vào 53,2 triệu đồng/lượng và bán ra 54 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tiếp tục được giữ ở mức 800.000 đồng/lượng.

Trong tuần, giá vàng nhẫn tăng nhanh khi nhu cầu mua của người dân trước và trong ngày Thần tài lên cao nhưng vẫn thấp hơn vàng miếng SJC 8,7 triệu đồng/lượng.





Giá vàng trong nước đã biến động khá mạnh trong tuần, tăng cao trong ngày đầu tuần nhưng sụt giảm mạnh trong ngày Thần tài và sau đó. Dù vậy mặc dù kim loại quý thế giới cộng thêm gần 60 USD trong tuần qua, tăng lên 1.859,5 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước lại đi xuống. Đây là rủi ro lớn cho người mua vàng vì khó dự báo được chính xác đường đi của giá vàng trong nước khi chênh lệch quá xa với thế giới và có thể diễn biến ngược lại.

Giá vàng thế giới bật tăng cao trong cuối tuần do căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang. Nhà đầu tư lo ngại nên đã bán tháo các tài sản rủi ro như cổ phiếu và gia tăng mua vàng. Tuy nhiên, số các chuyên gia dự báo giá vàng trong tuần tới đi lên không quá nhiều. Cụ thể, kết quả khảo sát về dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News thu hút được 15 nhà phân tích trên Phố Wall tham gia thì có 6 người, chiếm 40% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi ngược lại, có 4 người, tương ứng 27% cho rằng vàng sụt giảm và cũng có 5 người nghĩ rằng kim loại quý đi ngang. Nhưng số lượng nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới nhiều hơn. Trong cuộc khảo sát trực tuyến Main Street có 597 nhà đầu tư tham gia và kết quả có 373 người, tương ứng 62% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại có 128 nhà đầu tư khác, chiếm 21% nhận định giá vàng đi xuống và 96 phiếu còn lại, chiếm 16% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang…