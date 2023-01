Giá vàng hôm nay 16.1.2023: Vàng nữ trang 4 số 9 bám sát thế giới

Giá vàng miếng SJC sáng 16.1 giảm 100.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào với giá 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra 67,3 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,3 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 lại tăng 150.000 đồng mỗi lượng, lên 54,1 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra 55,2 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua 53,9 triệu đồng/lượng, bán ra 54,7 triệu đồng. So với giá quốc tế, vàng miếng SJC cao hơn còn 12,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 600.000 đồng/lượng và nữ trang cao hơn 100.000 đồng. Đây là khoảng cách thấp nhất từ trước đến nay của vàng trong nước so với quốc tế.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 1 USD/ounce so với giá cuối tuần qua, còn 1.920 USD/ounce.Thị trường kết thúc tuần qua ở mức cao nhất trong 9 tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn đã đẩy giá lên trên 1.920 USD/ounce, đây là mức kháng cự quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng sự bất ổn kinh tế gia tăng và thay đổi cơ bản của thị trường có thể giúp đẩy giá trở lại mức 2.000 đô la Mỹ mỗi ounce sớm hơn dự kiến.

Sự thay đổi của nhà đầu tư kỳ vọng về Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ tăng lãi suất và lạm phát đang dịu lại tác động lên lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống. Dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng trong tuần qua cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt phù hợp với kỳ vọng, điều mà một số nhà phân tích cho rằng Fed khả năng làm chậm tốc độ của lập trường chính sách tiền tệ tích cực. Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường nhận thấy hơn 90% khả năng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng tới.





Dù giá vàng được kỳ vọng tăng trong tuần này nhưng một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư nên thận trọng ở các mức này và không nên chạy theo thị trường. Vàng có thể nhanh chóng điều chỉnh vì USD đang ở mức quá bán, đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ mua lại USD khiến giá tăng cao.

Trong tuần này, một số thông tin, sự kiện được chú ý bởi có khả năng tác động đến vàng như Diễn đàn Kinh tế thế giới hàng năm sẽ khai mạc tại Davos; khảo sát của Philly Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng; doanh số bán nhà hiện tại…