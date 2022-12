Giá vàng hôm nay 21.12.2022: Tăng 700.000 đồng/lượng sau một ngày

Giá vàng miếng SJC sáng 21.12 tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với chiều 20.12, Eximbank mua vào với giá 66,6 triệu đồng, bán ra 67,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 66,4 triệu đồng, bán ra 67,2 triệu đồng… Trong khi giá vàng nhẫn tăng lên 53,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 54,3 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ qua, vàng SJC tăng khoảng 700.000 đồng/lượng và nhẫn tăng 350.000 đồng. Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn quốc tế khiến khoảng cách chênh lệch SJC cao hơn quốc tế xuống còn 14,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh 20 USD/ounce (gần 600.000 đồng/lượng), lên 1.818 USD/ounce. Kim loại quý đi xuống nhờ USD giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng gia tăng đến từ động thái bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương Nhật. Nhật thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%. Đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu rung chuyển trước tin tức này vì Nhật Bản là "tay chơi lớn" trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Người dân Nhật Bản là những người tiết kiệm và đầu tư phần lớn tiền của họ vào cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu. Với giới hạn lãi suất trái phiếu trong nước cao hơn, người dân và công ty Nhật Bản có thể chọn giữ nhiều tiền hơn ở nhà và có khả năng thúc đẩy mua vàng làm nơi trú ẩn an toàn.





Vàng đang giữ mức tăng vững chắc trên 1.800 USD/ounce khi thị trường được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu xây dựng nhà ở hỗn hợp của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số lượng nhà ở đã giảm 0,5% trong tháng 11 xuống mức 1,427 triệu đơn vị. Đồng thời, dữ liệu của tháng 10 đã được điều chỉnh cao hơn với tỷ lệ 1,434 triệu đơn vị. Như vậy, trong năm nay việc xây dựng nhà mới đã giảm hơn 16%.