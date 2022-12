Giá vàng hôm nay 2.12.2022: Tăng vọt lên cao nhất trong vòng 4 tháng

Giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng vào sáng 2.12. Eximbank mua vào với giá 66,7 triệu đồng/lượng, bán ra 67,4 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng SJC với giá 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra 67,4 triệu đồng/lượng… Vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, lên 53,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 54,7 triệu đồng/lượng. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn quốc tế khiến vàng SJC cao hơn rút ngắn còn 13,8 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới sáng 2.12 tăng 20 USD/ounce, lên 1.800 USD/ounce, có thời điểm lên 1.805 USD/ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý trong vòng 3,5 tháng trở lại đây. Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao 1.800 USD/ounce khi lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục gia tăng, với lĩnh vực sản xuất rơi vào tình trạng thu hẹp. Theo báo cáo mới nhất của Viện Quản lý cung ứng (ISM), chỉ số PMI sản xuất đã giảm xuống 49% trong tháng trước, không đạt kỳ vọng và giảm so với mức 50,2% của tháng 10. Báo cáo lưu ý rằng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5.2020, khi nền kinh tế bị gián đoạn nghiêm trọng do phong tỏa Covid-19.





Ông Timothy Fiore, Chủ tịch Ủy ban khảo sát kinh doanh sản xuất ISM, cho biết các thành viên báo cáo tỷ lệ đơn đặt hàng mới giảm trong sáu tháng trước, chỉ số tổng hợp tháng 11 phản ánh các công ty đang chuẩn bị cho sản lượng thấp hơn trong tương lai. Các thành phần của báo cáo cho thấy sự yếu kém trên diện rộng trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số đơn đặt hàng mới giảm sâu hơn xuống 47,2%, giảm so với mức 49,2% của tháng 10. Đồng thời, chỉ số sản xuất giảm xuống 51,5%, giảm so với trước đó là 52,3%. Tuy nhiên, hoạt động yếu hơn cũng đang giúp hạ nhiệt lạm phát. Chỉ số giá giảm xuống 43%, giảm so với mức 46,6% của tháng 10. Đây là mức thấp nhất của chỉ số kể từ tháng 5 năm 2020. Ông Paul Ashworth, Nhà kinh tế trưởng Bắc Mỹ tại Capital econom, cho biết dữ liệu cho thấy nền kinh tế đang trì trệ và dự kiến ​​​​sẽ thấy hoạt động thậm chí còn yếu hơn trong tương lai.