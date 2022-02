Giá vàng hôm nay 6.2.2022: Tăng gần nửa triệu trong một tuần

Sáng 6.2, giá vàng miếng SJC tại tiệm vàng Mi Hồng (TP.HCM) mua vào 62,3 triệu đồng/lượng và bán ra 63,05 triệu đồng/lượng. Giá vàng cuối ngày hôm qua giảm nhẹ so với đầu ngày nhưng quay đầu tăng lại ngay. So với cuối tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm 400.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá mua và bán của cửa hàng tăng thêm 50.000 đồng, lên 700.000 đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999 tại cửa hàng được mua vào 53,2 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với hôm qua nhưng giữ nguyên chiều bán ra là 53,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng 9,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cuối tuần đứng ở mức 1.809,4 USD/ounce, tăng 17,3 USD so với cuối tuần qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 49,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện vàng miếng SJC vẫn đang tăng hơn thế giới ở mức kỷ lục là 13,35 triệu đồng/lượng. Càng gần đến ngày Thần Tài (mùng 10 tết), giá vàng trong nước càng giữ mức chênh lệch cao với thế giới.





Kim loại quý đã bật tăng cao trong những phiên giao dịch đầu tháng 2, nhất là khi giá USD liên tục đi xuống sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiếp tục khẳng định sẽ tăng lãi suất từ tháng 3. Dù vậy, đà tăng không mạnh khi tâm lý nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào các tài sản rủi ro như chứng khoán, tiền số...

Kết quả khảo sát về dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News cũng cho thấy xu hướng này. Cuộc khảo sát đã thu hút được 17 nhà phân tích trên Phố Wall tham gia và chỉ có 5 người, tương đương 29% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi ngược lại, có 6 người, tương ứng 35% cho rằng vàng sụt giảm và cũng có 6 người nghĩ rằng kim loại quý đi ngang. Còn số lượng nhà đầu tư cá nhân vẫn tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới nhiều hơn. Cụ thể, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street có 683 nhà đầu tư tham gia và kết quả có 385 người, tương ứng 56% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại có 152 nhà đầu tư khác, chiếm 22% nhận định giá vàng đi xuống và 146 phiếu còn lại, chiếm 21% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang...