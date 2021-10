Giá vàng hôm nay 7.10.2021: SJC tăng lại lên 57,5 triệu đồng/lượng

Sáng 7.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng và bán ra 57,5 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn ngân hàng Eximbank mua vào là 56,9 triệu đồng/lượng và bán ra 57,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đầu ngày tăng lên 1.763,9 USD/ounce, cộng thêm gần 8 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 48,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng SJC vẫn cao hơn thế giới 8,9 triệu đồng.





Kim loại quý tiếp tục tăng sau khi trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.750 USD/ounce. Vàng tăng bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao cũng như báo cáo việc làm gia tăng. Cụ thể, báo cáo mới công bố của ADP cho thấy trong tháng 9, khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến, bất chấp những lo ngại về biến thể Delta. Cụ thể, lượng việc làm tăng 568.000 việc trong tháng vừa qua. Nhưng nhà đầu tư vẫn còn quan tâm đến dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ sẽ công bố vào ngày 8.10 vì điều đó sẽ định hình kế hoạch thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi leo lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, nhưng vẫn trên mốc 1,5%. Việc giảm bớt kích thích và lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng vì làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của TD Securities, mặc dù dòng tiền chảy khỏi các quỹ ETF trong nhiều tháng liên tiếp, phản ánh tâm lý tiêu cực đang lan tỏa trên khắp thị trường kim loại quý, nhưng lý do để sở hữu vàng ngày càng hấp dẫn hơn. Các báo cáo cho biết nhập khẩu vàng tháng 9 của Ấn Độ trong tháng 9 đã tăng 658% so với tháng 9.2020, tương ứng nhập khẩu 91 tấn vàng trong tháng 9 so với 12 tấn trong cùng kỳ năm trước...