Giá vàng hôm nay 8.10.2021: Dự báo tăng lên hơn 150 triệu đồng/lượng

Sáng 8.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào là 57,1 triệu đồng/lượng và bán ra là 57,8 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhưng so với đầu giờ sáng 7.10, mỗi lượng vàng SJC đã tăng 300.000 đồng. Tương tự, ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 57,2 triệu đồng/lượng và bán ra 57,7 triệu đồng/lượng như cuối ngày hôm qua nhưng đã tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với sáng 7.10

Giá vàng thế giới sáng 8.10 đạt 1.758,5 USD/ounce, giảm hơn 5 USD so với hôm qua. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi đồng USD đứng ở mức cao và có thể tăng tiếp nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm dần chương trình mua trái phiếu. Theo Kitco News, kế hoạch của Fed nhằm giảm lượng mua trái phiếu hằng tháng vào dịp cuối năm đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý, giữ giá vàng quanh mốc 1.750 USD/ounce.





Tuy nhiên, vàng vẫn được nhiều người yêu thích nên có kỳ vọng tiếp tục tăng. Mới đây, ngân hàng đầu tư tại Mỹ Jefferies Group đưa ra dự báo giá vàng sẽ tăng đến 5.500 USD/ounce trong dài hạn, cao gấp 3 lần hiện nay. Nếu đạt mức này, quy đổi tương đương mỗi lượng vàng tại Việt Nam cao hơn 150 triệu đồng. Ngân hàng này cho rằng vàng và Bitcoin vẫn là những hàng rào bảo hiểm cần thiết khi mối đe dọa về lạm phát tiếp tục gia tăng.

Dự báo trên được đưa ra bằng cách so sánh giá vàng đỉnh cao tháng 1.1980 là 850 USD/ounce với sự gia tăng thu nhập khả dụng cá nhân danh nghĩa trên đầu người của Mỹ. Giá vàng khi đó tương đương 9,9% thu nhập khả dụng bình quân đầu người của Mỹ là 8.547 USD. Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng hiện là 1.757 USD/ounce, tương đương 3,2% thu nhập khả dụng bình quân đầu người 54.671 USD của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc ngân hàng đầu tư Jefferies Group cũng cho rằng trong ngắn hạn vàng vẫn dễ bị tổn thương do những lo ngại đang giảm dần...