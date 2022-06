Giá xăng dầu hôm nay 10.6.2022: Thế giới giảm nhẹ, trong nước nguy cơ tăng mạnh

Bảng giá thông tin thị trường của một đầu mối xăng dầu tại TP.HCM cung cấp cho thấy, cập nhật đến ngày 8.6, giá xăng RON 95-III đã lên 153,74 USD/thùng, xăng E5 RON 92 147,2 USD/thùng, dầu diesel 0.05S 166.18 USD/thùng, dầu hỏa 164,09 USD/thùng và dầu mazut 619,66 USD/thùng. Dự đoán giá bán lẻ ngày 13.6 (chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu) với mặt hàng xăng RON 95-III tăng 480 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 830 đồng/lít, dầu diesel tăng 2.630 đồng/lít, dầu hỏa tăng 2.310 đồng/lít và dầu mazut giảm 420 đồng/kg.

Lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu này cho hay, mức tăng còn tùy thuộc vào mức chi và trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành. Xăng có thể tăng mức dưới 1.000 đồng/lít, nhưng dầu tăng mạnh, có thể vọt lên 2.000 đồng/lít.

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương, tại kỳ điều hành giá kỳ này rơi vào dịp cuối tuần (thứ bảy - ngày 11.6), ngày nghỉ theo quy định của nhà nước nên thời gian điều hành giá sẽ được lùi sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ hai tuần sau (ngày 13.6). Trong trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.





Ngày 10.6, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 30.235 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 31.578 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.394 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 25.346 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.901 đồng/kg.

Trên thế giới, lúc 8 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu mất 1 USD, dầu WTI giao dịch ngưỡng 120 USD/thùng, dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 122 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 9.6, dầu Brent giảm 0,4% xuống 123,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm 0,5% xuống 121,51 USD/thùng.

Giá dầu ngày 10.6 giảm mạnh trong bối cảnh thị trường dầu thô lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu từ Trung Quốc giảm khi một số khu vực ở Thượng Hải lại bị áp đặt các biện pháp phong tỏa mới để kiềm chế dịch Covid-19. Tuy nhiên, giá dầu hôm nay được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc. Theo Reuters, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua đã tăng tới 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này được đánh giá là nhanh nhất kể từ tháng đầu năm đến nay và cao gấp đôi so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Bên cạnh đó, nguồn cung cũng hạn chế. Cũng theo Reuters, nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới đã đóng cửa các cơ sở, và công suất cũng bị hạn chế do hoạt động giảm ở Nga, nước xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu lớn nhất thế giới sau cuộc tấn công Ukraine.