Giá xăng dầu hôm nay 16.1.2023: Kéo dài đà tăng

Ngày 16.1, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao sau giao dịch ngưỡng 80,1 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 3 cũng nhích thêm 22 cent lên 85,5 USD/thùng.

Việc mở cửa trở lại biên giới sau 3 năm vì dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu du lịch của người dân trong nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán này, một số dự báo cho thấy, sẽ có khoảng 2 tỉ chuyến đi, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái và bằng 70% so với năm 2019 tại Trung Quốc. Nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới này cũng đã tăng hạn ngạch nhập nhập khẩu dầu thô trong năm 2023 thêm 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong một diễn biến khác, các nước G7 đang xem xét mức trần giá đối với các sản phẩm tinh chế từ dầu của Nga. Theo kế hoạch, ngày 5.2, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga, bao gồm cả dầu diesel. EU và các nước G7 cũng tự tin cho biết sẽ bảo đảm nguồn cung thay thế các sản phẩm của Nga và có thể sử dụng nguồn dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của mình để giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt sắp tới với dầu Nga.





Các dữ liệu trên đang hỗ trợ giá dầu thế giới tăng trong sáng nay. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, Nga là nhà cung cấp dầu diesel lớn nhất của EU.

Trong nước, ngày 16.1, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.