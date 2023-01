Giá xăng dầu hôm nay 18.1.2023: Quản lý thị trường tăng kiểm tra kinh doanh xăng dầu

Ngày 18.1, giá dầu thô WTI của Mỹ tiếp đà tăng, giao dịch ngưỡng 80,6 USD/thùng, dầu Brent cũng leo dốc lên 86,2 USD/thùng.

Kết thúc phiên khuya 17.1, giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 1,46 USD, tương đương 1,7%, lên mức 85,92 USD trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 32 cent, tương đương 0,4%, lên mức 80,18 USD/thùng.

Dầu đã đảo chiều, leo dốc sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu tăng trưởng kinh tế hàng năm yếu nhưng vẫn vượt kỳ vọng. Năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 3%, thấp hơn so với mục tiêu của nước này trước đó khoảng 5,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ 3% vẫn cao hơn so với dự báo sau khi Trung Quốc gỡ bỏ chính sách "zero Covid" vào cuối năm 2022.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây cho thấy, hoạt động sản xuất của bang New York đã giảm mạnh ngay trong tháng đầu năm nay khi các đơn đặt hàng giảm và tăng trưởng việc làm bị chững lại, dự kiến sẽ khó thay đổi ít nhất trong 6 tháng tới. Trước đó, các nhà kinh tế cũng cho rằng, sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm nay.





Trong nước, sáng 18.1, thông tin trên các diễn đàn kinh doanh xăng dầu cho thấy, chiết khấu xăng RON95 về 0 đồng một lít, dầu diesel 500 đồng, lấy tại kho ở Hải Phòng. Còn chiều 17.1, thương nhân phân phối thông báo chiết khấu các mặt hàng xăng lấy tại kho Nhà Bè từ 150 - 200 đồng/lít, dầu diesel 100 đồng/lít.

Trong khi đó, Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Theo cơ quan này, để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công thương địa phương kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, tăng cường việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Công văn cũng nêu rõ lãnh đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng, hành vi vi phạm.