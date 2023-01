Giá xăng dầu hôm nay 26.1.2023: Đi ngang chờ tin hỗ trợ

Ngày 26.1, giá dầu thô WTI giao dịch ngưỡng 80,15 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 3 dừng mức 86,12 USD/thùng.

Các hợp đồng dầu thô đi ngang trước những lo lắng suy giảm nhu cầu do suy thoái kinh tế. Ngày 25.1, báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) được coi là "yếu tố hỗ trợ giá" xăng dầu cho thấy, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng thêm 533.000 thùng, thấp gần bằng một nửa so với kỳ vọng trước đó tăng 1 triệu thùng của nhiều nhà phân tích trong cuộc thăm dò trên Reuters. Các nhà phân tích cho rằng, mức tăng dự trữ thấp hơn nhiều so với dự đoán khiến thị trường dấy lên lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể sẽ thông qua mức sản lượng hiện tại của nhóm trong cuộc họp ngày 1.2 tới. Như vậy, sẽ không có biến động về nguồn cung vì khối lượng sản xuất sẽ được các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh duy trì ổn định. Cho đến lúc này, các dự báo đều cho thấy, giá dầu Brent khó có thể vượt qua mức 100 USD/thùng thêm lần nữa, cho dù nhu cầu tăng nhanh hơn nguồn cung tại một số thời điểm.





Trong nước, tại TP.HCM, sau kiểm tra hàng loạt cửa hàng treo bảng "nghỉ tết", nắm rõ các lý do, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, đến nay tình hình kinh doanh xăng dầu trong dịp tết tại TP.HCM vẫn ổn định.

Trong khi đó, thông tin từ Tổng cục QLTT, trong 25.1 (mùng 4 tết), đội QLTT số 2 - Cục QLTT Hà Nam đã kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng thuộc Công ty TNHH Chiến Dưỡng (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xử phạt cửa hàng xăng dầu này 15 triệu đồng vì... đã đóng cửa, không bán xăng dầu trong khoảng 45 phút mà không có lý do chính đáng. Trước đó, 24.1 (mùng 3 tết), Đội QLTT số 23 - Cục QLTT Hà Nội cũng đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên huyện Ứng Hòa niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.