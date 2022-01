Giá xăng dầu lại đồng loạt tăng trên dưới 600 đồng mỗi lít

Liên Bộ Công thương - Tài chính chiều nay 11.1 vừa có quyết định điều hành giá xăng dầu.

Lý do là bởi giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25.12.2021 và kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11.1.2022 đã tăng. Cụ thể như sau: 91,174 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 5,040 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước); 93,141 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,823 USD/thùng, tương đương tăng 5,46% so với kỳ trước); 90,731 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,959 USD/thùng, tương đương tăng 7,03% so với kỳ trước); 88,392 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,616 USD/thùng, tương đương tăng 5,51% so với kỳ trước); 449,863 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 33,665 USD/tấn, tương đương tăng 8,09% so với kỳ trước).

Trước diễn biến đó, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazút ở mức 500 đồng/kg.

Trong khi không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.





Sau khi áp dụng các công cụ bình ổn như trên, liên bộ quyết định cho phép tăng giá bán xăng dầu như sau: xăng E5 RON92 tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán ra không cao hơn 23.159 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá mới không cao hơn 23.876 đồng/lít.

Trong khi dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít, cũng tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít, tăng 620 đồng/lít; và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành, không cao hơn 16.362 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh giá gần nhất hôm 25.12, mỗi lít xăng E5 RON92 đã tăng 468 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 494 đồng/lít.