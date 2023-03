Có câu nói rằng "nơi nào có giấc mơ, nơi đó có con đường". Với AIA, giấc mơ về người Việt có thể sống khoẻ hơn và con đường chuyển mình trở thành người đồng hành đó.

AIA Việt Nam vừa cho ra mắt sản phẩm "Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality". Đây không chỉ là sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tích hợp với "Chương trình sống khỏe AIA Vitality" mà còn là bước quan trọng trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ của AIA - giúp người Việt sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Sau sự kiện ra mắt ấn tượng trong tháng 2.2023, người viết đã có dịp trò chuyện cùng bà Vũ Lê Mộng Hà, Phó tổng giám đốc marketing và hoạch định giá trị cam kết của AIA Việt Nam, để hiểu hơn về giấc mơ và con đường của AIA Việt Nam phía trước.

Mở đầu câu chuyện, bà Hà đặt vấn đề tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện nay là 75,1 tuổi. Mức này tuy khá cao so với nhiều nước ở Đông Nam Á, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Hồng Kông hay Singapore, những nơi người dân có tuổi thọ trung bình đạt đến 85 tuổi (1). Thêm vào đó, trong báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế có đề cập đến một thực trạng là tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng cao nhưng số năm sống khỏe mạnh lại thấp hơn so với nhiều quốc gia, chỉ khỏe mạnh đến 64 tuổi, đặc biệt có 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Đa phần người cao tuổi với gánh nặng bệnh kép, bệnh mạn tính không lây (tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường,…). Nhiều người cao tuổi không có sự chuẩn bị trước cho mình, nên gặp rất nhiều khó khăn trước gánh nặng chi phí y tế khi ốm đau, khi cần chăm sóc sức khỏe.

Từ thực tế nêu trên, AIA Việt Nam mong muốn chung sức góp phần thu hẹp khoảng cách này và nỗ lực để tăng tuổi thọ trung bình ở Việt Nam. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng việc gia tăng tuổi thọ là có thể đạt được với việc duy trì lối sống lành mạnh và năng động (2). Do vậy, để hướng đến giấc mơ lớn - giúp người Việt Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, hành trình này nên được bắt đầu từ việc tạo dựng một lối sống khỏe ở mỗi người. Khởi nguồn với việc hiểu được động lực bên trong bản thân mình để bắt đầu có những thay đổi tích cực thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, ăn uống, luyện tập và đầu tư chất lượng cuộc sống.

Chiến lược tập trung về sức khỏe là minh chứng cho hành trình chuyển mình từ vai trò "Nhà chi trả" truyền thống của bảo hiểm nhân thọ sang "Người đồng hành" trong cuộc đời khách hàng của AIA Việt Nam.

Bà Hà chia sẻ: "Để theo đuổi sự chuyển mình này, AIA Việt Nam đã và đang tập trung cho cả ba trụ cột để tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ từ trong tổ chức ra ngoài xã hội:

Thứ nhất, AIA Việt Nam thiết kế toàn bộ dịch vụ, sản phẩm với trọng tâm bắt đầu với "Health" - Sức Khỏe. Ngoài câu chuyện về nhân thọ, tích lũy đầu tư thì nay giải pháp chăm sóc sức khỏe chính là giá trị khác biệt mà AIA hướng đến dành cho khách hàng.

Thứ hai, thông qua các kênh phân phối, lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, AIA Việt Nam phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để phát triển lộ trình đào tạo giúp nâng cao kiến thức y học thường thức và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ tư vấn.

Thứ ba, AIA Việt Nam sẽ xây dựng một thư viện nội dung cung cấp các thông tin giá trị, hữu ích và uy tín về sức khỏe để giúp nhân viên, tư vấn viên, khách hàng và cộng đồng từng bước hiểu rõ sức khỏe và thay đổi lối sống hằng ngày.

Và để giúp ba trụ cột này vững mạnh, chính là nhờ những chương trình kích hoạt lối sống khỏe không chỉ diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp mà còn cả bên ngoài để xây dựng một cộng đồng sống khỏe".

Không chỉ thông qua những chương trình hướng về khách hàng, AIA Việt Nam xây dựng lối sống khỏe từ ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên, và cả hệ thống tư vấn để tạo hiệu ứng lan tỏa với tinh thần Bùng Nội Lực.

Đầu năm 2023, AIA Việt Nam thực hiện chiến dịch truyền thông "Tết Bùng Nội Lực" với video âm nhạc hợp tác cùng ca sĩ Hòa Minzy và nhạc sĩ Bùi Công Nam. Video âm nhạc này đã thu hút hàng chục triệu lượt người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Bà Vũ Lê Mộng Hà chia sẻ thêm: "Cứ dịp tết, chúng ta thường gửi gắm những mong cầu hướng ra bên ngoài đến các ngoại lực siêu nhiên, riêng AIA Việt Nam tin rằng điều giúp những mong ước của bạn thành hiện thực chính là nội lực mỗi người. Chỉ cần quay về bên trong chính mình và chăm sóc thể lực, trí lực, tài lực thì sẽ có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn".

Trong 3 năm tới, Bùng Nội Lực sẽ là tinh thần xuyên suốt mà AIA Việt Nam muốn lan tỏa, truyền cảm hứng và kêu gọi xây dựng thói quen nhỏ hằng ngày đến tất cả nhân viên, đại lý, đối tác, khách hàng và cộng đồng để hướng tới một cuộc Sống Khoẻ hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Theo đó, mỗi thành viên trong ban giám đốc đều đã và đang có thói quen sống khỏe ngay từ trong sinh hoạt thường nhật bằng cách không ngừng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh… Tất cả trở thành văn hóa của AIA Việt Nam. Các nhân viên cũng hào hứng tham gia các hoạt động thể dục thể thao như câu lạc bộ chạy bộ, đạp xe, bóng đá, yoga, dance sport,… Tinh thần này cũng lan tỏa mạnh mẽ đến các kênh phân phối, khách hàng.

"Thật tuyệt vời khi tất cả các thành viên AIA Việt Nam đang cùng nhau bước vào hành trình sống và hòa nhịp cùng AIA Vitality. Đây là một nỗ lực lâu dài, trong nhiều năm để có thể "mưa dầm thấm lâu" nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng", bà Hà cho biết.

"Trong đó, đội ngũ tư vấn được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe để hướng tới mục tiêu trở thành các cố vấn - có thể chia sẻ, hỗ trợ khách hàng các kiến thức cả về tài chính lẫn sống khỏe", Phó tổng giám đốc marketing và hoạch định giá trị cam kết của AIA Việt Nam nhấn mạnh và khẳng định mỗi người tư vấn, mỗi đại lý là chuyên gia về phong cách sống khỏe đích thực, chứ không đơn thuần chỉ đề cập đến việc mua bán hay cung cấp giải pháp bảo hiểm, tài chính.

Để hiện thực hóa một mạng lưới như thế, bà Hà cho biết: "Từ năm 2023, AIA Việt Nam phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ triển khai các chương trình đào tạo, trang bị nền tảng kiến thức về chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và kiến thức y học thường thức cho đội ngũ tư vấn viên; đẩy mạnh định hướng phát triển càng nhiều các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe để phục vụ nhu cầu thị trường tốt hơn".

Toàn bộ chương trình này sẽ giúp nâng tầm định vị đội ngũ đại lý trong mắt khách hàng từ Chuyên viên tư vấn bảo hiểm thuần túy trở thành "Nhà tư vấn sống khỏe". Tổng thể chương trình gồm hai nội dung đào tạo chính được chia theo bốn cấp độ, cụ thể:

Bà Hà giải thích thêm: "Tại sao kỹ năng chăm sóc sức khỏe lại được đào tạo bởi một trung tâm về sức khỏe của một câu lạc bộ bóng đá? Vì với các câu lạc bộ bóng đá lớn ở Anh, để huấn luyện cầu thủ thì phải hướng đến thể lực và trí lực ở tầm cao, nên kiến thức về chế độ ngủ nghỉ, ăn và luyện tập vô cùng tiên tiến. Đó là lý do AIA Việt Nam đem kiến thức này về Việt Nam và đội ngũ tư vấn được đào tạo xong sẽ được cấp chứng nhận".

"Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng tầm giá trị đội ngũ nói chung và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, tin cậy của hệ thống đại lý nói riêng khi đại diện cho thương hiệu AIA trong mắt khách hàng và cộng đồng Việt Nam", bà Hà nói thêm và khẳng định mỗi tư vấn viên, đại lý của AIA Việt Nam phải thực sự là một chuyên gia sống khỏe để có thể đồng hành cùng khách hàng trên hành trình Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Bà Hà chỉ ra: "Vượt trên giá trị của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông thường, Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality không chỉ dừng lại ở lợi ích đầu tư hay chi trả rủi ro".

Cụ thể hơn, AIA Vitality là một chương trình sống khỏe được khoa học chứng minh nhằm giúp khách hàng hiểu rõ về sức khỏe, cải thiện sức khỏe và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng khi tham gia sản phẩm sẽ nhận ngay thêm 20% giá trị bảo vệ và hưởng thêm lên tới tối đa 40% giá trị bảo vệ tùy theo mức độ hoạt động nâng cao sức khỏe mà không phải trả thêm chi phí bảo hiểm rủi ro nào. Bên cạnh quyền lợi thưởng AIA Vitality từ sản phẩm bảo hiểm, khách hàng còn nhận ngay nhiều phần thưởng từ chương trình AIA Vitality khi duy trì lối sống khỏe như Phiếu quà tặng từ các đối tác của AIA Vitality như Tiki, Grab, Big C, Medlatec, Samsung, Garmin…

AIA Vitality như một trợ lực, mỗi ngày "nắm tay" khách hàng để nhắc nhở thói quen xây dựng một lối sống khỏe. Với thử thách mỗi tuần, khách hàng hoàn thành sẽ nhận điểm thưởng, ưu đãi thiết thực. AIA Vitality được tích hợp trong "siêu ứng dụng" AIA+ của AIA Việt Nam và có sẵn trên kho ứng dụng dành cho hệ điều hành IOS và Android.

Bà Hà chia sẻ: "AIA Vitality được Tập đoàn AIA ra mắt vào năm 2013 với 1,5 triệu thành viên tích cực trên 12 thị trường: Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Ma Cao, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Úc và New Zealand và bây giờ là Việt Nam".

Chính vì thế, AIA Việt Nam hoàn toàn có lý do để tin rằng Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality sẽ mở ra một xu thế mới cho các sản phẩm bảo hiểm vốn chỉ thuần túy mang tính tiết kiệm, bảo vệ và đầu tư. Điều đó đã, đang và sẽ góp phần biến ước mơ giúp người Việt Nam sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn dần trở thành hiện thực.





