Giải bóng đá U.19 quốc gia 2022: Mở rộng độ tuổi để không bỏ sót tài năng

Chiều nay, VFF đã có cuộc họp với bộ phận chuyên môn thuộc BTC giải vô địch U.19 quốc gia để rà soát cho công tác chuẩn bị, xem xét điều kiện của các đơn vị sẽ nhận đăng cai vòng loại, thống nhất các tiêu chuẩn quy định y tế cho các thành viên tham dự giải cũng như xem xét mở rộng độ tuổi cho các cầu thủ tranh tài ở giải U.19. Theo như điều lệ những năm trước đây độ tuổi thi đấu của giải U.19 quy định cầu thủ từ 16 đến 19 tuổi (có năm do phải chọn lọc danh sách phù hợp với độ tuổi quy định của các giải châu lục nên chỉ có cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi được tham gia). VFF nhận thấy quy định cần phải thay đổi, trước hết là mở rộng độ tuổi thay vì chỉ 16 tuổi thì sẽ cho phép các cầu thủ 15 tuổi được tham gia.

Lý do trước hết do nhiều cầu thủ được gọi lên đội tuyển U.17 Việt Nam đi tập huấn ở Đức và một số cầu thủ U.19 đang có mặt trong đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia, nên nhiều đội bị hụt quân, cần được bổ sung thêm cầu thủ 15 tuổi cho dày danh sách đăng ký theo quy định là 30 để thi đấu đường dài (cụ thể là vòng loại giải U.19, mỗi đội thi đấu vòng tròn 2 lượt cũng từ 8 đến 10 trận, nếu vào vòng chung kết cũng từ 3 đến 6 trận nữa, kéo dài trong 1 tháng rưỡi từ 15.2 đến 31.3). Lý do quan trọng hơn vì năm rồi các cầu thủ U.15, U.17 không có sân chơi do các giải lứa tuổi này (giải vô địch và giải cúp) đều tạm dừng nên cần tạo cơ hội cho số này (nhất là các cầu thủ 15 tuổi) được thi đấu nhiều hơn để từ đó phát hiện ra thêm tài năng tốt bổ sung cho đội tuyển U.17 và xa hơn là cho đội tuyển U.20 Việt Nam.

Trên tinh thần đó, VFF đã thống nhất đưa vào điều lệ giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia sẽ ban hành vào ngày 12.1. Ngoài độ tuổi được mở rộng, số đội cũng đã chính thức được gút lại còn 31 đội (giờ chót đội dự tuyển U.17 Việt Nam thống nhất không tham gia giải U.19 quốc gia, nhưng có thể cùng đội tuyển chọn U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 quốc tế vào tháng tư) và sẽ vẫn chia làm 6 bảng, trong đó 5 bảng 5 đội và chỉ có 1 bảng 6 đội. Vòng loại sẽ thi đấu từ 15.2 đến 25.2 (lượt đi, cụ thể các lượt đấu vào các ngày 15, 17, 20, 23 và 25.2) và từ 28.2 đến 10.3 (lượt về, cụ thể các lượt đấu vào các ngày 28.2, 2.3, 5, 8 và 10.3).

Vòng chung kết sẽ có 12 đội gồm các đội nhất nhì của 6 bảng tranh từ 15.3 đến 31.3. Trường hợp trong danh sách này không có đội chủ nhà của vòng chung kết thì đội xếp thứ nhì của 6 bảng có chỉ số phụ thấp nhất sẽ bị loại để suất đó thuộc về đội bóng thuộc địa phương sẽ đăng cai. Việc so sánh giữa các đội nhì bảng để xác định suất cho đội xếp thứ nhì kém may mắn này (nếu có) sẽ không tính kết quả của đội xếp thứ nhì của bảng 6 đội với đội xếp thứ 6 trong bảng đó, cụ thể đó sẽ là bảng F do Bình Phước đăng cai.





Cũng trong chiều nay, VFF đã dự kiến phân 20 đội ở khu vực phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên vào 4 bảng A, B, C, D sẽ đá tại Hà Nội (3 bảng) và PVF (bảng D) và 11 đội phía Nam vào 2 bảng E (tranh tại TP.HCM), mỗi bảng đều có 5 đội. Riêng bảng F tranh tại Bình Phước sẽ có 6 đội. Phương án bốc thăm dự kiến là sẽ tách đều các đại diện của các đội V-League, hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba ra các bảng, còn lại là bốc thăm cho các đội thuộc Trung tâm đào tạo trẻ. Cụ thể 4 bảng A, B, C, D có 8 đại diện của các đội V-League gồm Hà Nội, Viettel, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An , Đà Nẵng, Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ tách đều ra 4 bảng. Sau đó tách đại diện 7 đội hạng Nhất là Quảng Nam, Huế, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Công an Nhân dân, Hưng Yên (chính là Phố Hiến) và có thể chọn thêm đội PVF ra 4 bảng. Còn lại là 3 đội hạng Nhì và hạng Ba là Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Phú Yên cùng với Học viện Nutifood sẽ bốc thăm vào 4 bảng. VFF cũng xác định bảng D là bảng có đội PVF và sẽ được đá tại sân của PVF.

Cũng tương tự như vậy do TP.HCM và Bình Phước là bảng trưởng 2 bảng E và F nên VFF dự kiến sẽ tách lần lượt 2 đại diện V-League còn lại là Sài Gòn FC và Becamex Bình Dương vào 2 bảng, tách 2 đội hạng Nhất Cần Thơ và Long An vào 2 bảng, tách 3 đội hạng Nhì là Đồng Nai, Đồng Tháp và Tiền Giang vào 2 bảng (trong đó sẽ có 2 đội rơi vào bảng F), cuối cùng là tách 2 đội hạng Ba là Tây Ninh và An Giang ra 2 bảng. Sau đó trong từng bảng sẽ bốc thăm mã số thi đấu, đội chủ nhà sẽ ưu tiên mang mã số 1 đá trận khai mạc vòng loại bảng đấu.

Buổi bốc thăm vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày thứ ba 18.1 tại trụ sở VFF và sẽ được livestream trực tiếp để tất cả các đội bóng, các thành viên tham dự giải và đông đảo người hâm mộ theo dõi, cổ vũ hào hứng cho sân chơi bóng đá trẻ đầu tiên mở hàng trong năm 2022.