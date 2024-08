Trong 10 năm qua, lượng khách đến TP.Đà Nẵng tăng gấp hơn 6 lần, trong đó khách quốc tế tăng gấp 16 lần.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, hiệu quả của hoạt động du lịch trước hết từ sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ ngành T.Ư với Nghị quyết 33 "Xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Nghị quyết 43 (2019) về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045 là những văn kiện định hướng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn cho thành phố trong chặng đường phát triển mới 2021 - 2030.

Các lễ hội truyền thống được bảo tồn, phát triển thành sản phẩm du lịch

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên lập Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch từ tháng 5.2020 và đang xúc tiến lập Quỹ tổ chức sự kiện.

Với sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng hành của doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phát triển du lịch, thành phố đã cụ thể hóa hành động, tái cơ cấu, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững, phát triển dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trở thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế, các sản phẩm du lịch mới kinh tế đêm, đường thủy nội địa.

Nhiều năm qua, thành phố ưu tiên đầu tư công phát triển du lịch với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao, thu hút nhiều nhà đầu tư thực lực mạnh góp phần quan trọng thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng.

Thành phố còn dành nguồn lực tổ chức hoạt động phát triển du lịch như tổ chức sự kiện, lễ hội, xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác, đào tạo… cùng với nguồn lực của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và thường xuyên đối thoại tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.

Các bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong hoạt động, dịch vụ được cập nhật thường xuyên cùng 20 - 30 lớp tập huấn hằng năm đã trang bị nghiệp vụ vững chắc cho đội ngũ phục vụ về thái độ chuyên nghiệp, nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, quản lý khách sạn, e-tourism, chế biến món ăn vùng miền, bán hàng trực tuyến, chuyển đổi số, du lịch nông thôn…

Không chỉ vậy, Sở Du lịch còn định kỳ điều tra, phân loại trình độ của lao động ngành du lịch để có kế hoạch đào tạo phù hợp, tổ chức thi nâng cao tay nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, hợp tác xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra, liên kết đưa sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

TP.Đà Nẵng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn môi trường sinh thái - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, tạo tiền đề để thu hút các nhà đầu tư đến với thành phố

Môi trường du lịch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, đuối nước, đi lạc trong rừng… Tiếp tục chủ trương "5 không, 3 có, 4 an", TP.Đà Nẵng luôn đi đầu với các mô hình thân thiện với du khách, như hệ thống nhà vệ sinh công cộng, dự án nhà vệ sinh cộng đồng "Thoải mái như ở nhà" (Comfort as home), các phong trào dọn vệ sinh, giữ môi trường du lịch và bảo tồn thiên nhiên, văn hóa lịch sử.

Trung tâm hỗ trợ du khách giải quyết cho 40.000 - 50.000 lượt du khách/năm, Tổ phản ứng nhanh du lịch từ năm 2016 đến nay xử lý 100 - 150 vấn đề/năm, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh chưa đúng quy định, chèo kéo du khách, chống thất thu thuế, quản lý người nước ngoài hoạt động trái phép.