Giải pháp kho tự quản chuyên nghiệp, tối ưu chi phí

Lưu trữ, bảo quản hàng hóa, hàng khuyến mãi, chứng từ, vật dụng gia đình, hành lý… là một trong những vấn đề nan giải mà rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình... đang gặp phải. Đòi hỏi giải pháp kho lưu tối ưu bao gồm cả diện tích, không gian, chất lượng và chi phí luôn là một bài toán đau đầu trong khi mật độ dân số đô thị ngày càng cao, giá cả bất động sản xu hướng luôn tăng, đầu tư ban đầu trở thành bài toán vô cùng khó khăn.

Giải pháp kho tự quản hiện nay đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đón nhận.

Đề cập đến vấn đề này, đại diện Store Mate cho biết: “Hệ thống cho thuê kho lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là kho tự quản nhiều năm gần đây được các doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh quan tâm, và là xu hướng tất yếu lưu trữ hàng hóa nhiều năm về sau”.

Để đạt được kỳ vọng, nhà đầu tư phải trang bị hệ thống tiên tiến từ kho hàng, PCCC, an ninh nhằm đảm bảo sự riêng tư bảo mật hàng hóa của khách hàng. Đồng thời phải cung ứng đầy đủ các dịch vụ cần thiết với mức giá hợp lý, và nhân viên phải được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong các tình huống.

Store Mate với ưu điểm đa đạng diện tích kho giúp khách hàng giải phóng được diện tích văn phòng làm việc, nhà ở và đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, sắp xếp ở nơi thoáng mát, khô ráo. Khi sử dụng kho Store Mate khách hàng có thể chủ động theo dõi tình trạng hàng hoá và lên lịch vận chuyển hàng hóa ra vào kho. Mỗi gian kho đều được trang bị khóa từ với mật mã riêng, đảm bảo hàng hoá được lưu trữ an ninh và tạo niềm tin cho khách hàng.

Dịch vụ thuê kho tự quản Store Mate

- Địa chỉ: 196 Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4. TP.HCM.

- Quy mô: 186 ô kho tự quản chia làm 2 tầng cho 2 loại kho thường và mát với diện tích lưu từ 2.40~14.50m2, đầy đủ tiện ích cho khách hàng lựa chọn..





- Dịch vụ: Kho tự quản cá nhân, kho lưu trữ hành lý cá nhân, kho lưu trữ hàng - dọn nhà - văn phòng, kho tự quản doanh nghiệp, kho lưu trữ chứng từ và nhiều dịch vụ khác.

- Tiện ích: Trọn gói bao gồm thuê kệ, xe đẩy, xe vận chuyển, nguyên vật liệu đóng gói, nhân viên hỗ trợ (nếu có nhu cầu).

- An ninh và an toàn: Hệ thống camera giám sát 24/7, đội ngũ bảo vệ kho chuyên nghiệp và hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn an toàn.

- Hotline: 0908 450 265

- CSKH: 093 773 0918

- Website: https://storemate.vn/

- Facebook: https://www.facebook.com/StoreMate.vn