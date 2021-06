5 nhóm nhạc triển vọng nhất Kpop do Grammy chọn

1. StayC (viết tắt của Star To A Young Culture) là một nhóm nhạc nữ 6 thành viên ra mắt vào tháng 11.2020 dưới sự quản lý của High Up Entertainment. Dù được đại diện bởi một công ty nhỏ nhưng nhóm vẫn đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên "sàn đấu" âm nhạc. MV cho ca khúc đầu tiên của nhóm có tên So Bad đã thu được hơn 2,6 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ đầu tiên. ẢNH: HIGH UP ENTERTAINMENT