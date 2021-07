Á hậu Phương Anh nói gì khi bị hỏi 'có mua giải không'?

Trao đổi thêm với Thanh Niên, người đẹp sinh năm 1998 cho biết: “Tôi thấy bất cứ ai khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp đều bị mọi người đặt câu hỏi về chuyện mua giải. Điều đó xảy ra ở tất cả cuộc thi chứ không chỉ Hoa hậu Việt Nam. Khi tôi đón nhận thông tin như vậy, tôi chỉ thấy buồn cười vì mọi người nghĩ mình có khả năng mua giải. Tôi khẳng định cuộc thi mình tham gia không có chuyện đó. Hiện tại, tôi cũng may mắn khi nhận được sự yêu mến của mọi người thông qua sự cố gắng của bản thân. Tôi hi vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình”.

Theo Phương Anh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch chuẩn bị để dự thi Hoa hậu Quốc tế không được như mong muốn. Bản thân người đẹp cũng linh động để có thể phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Điển hình như trước đây, cô có huấn luyện viên hỗ trợ cải thiện về mặt hình thể. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cả hai chỉ có thể trao đổi online. Điều đó khiến Á hậu Việt Nam 2020 cảm thấy hiệu quả đạt được không bằng so với khi đến phòng tập. Bên cạnh đó, Phương Anh còn nỗ lực thực hiện các dự án cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động trong câu lạc bộ Suối mát từ tâm, hỗ trợ các suất ăn và phát các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch.