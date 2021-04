'Ấn quỷ': Khi đức tin đặt nhầm chỗ

Bộ phim xoay quanh cô bé khiếm thính Alice (Cricket Brown) bất ngờ có được khả năng nghe, nói như bình thường và có thể chữa bệnh cho mọi người. Cô tuyên bố mình nghe được giọng nói từ Đức mẹ Maria, khiến hàng trăm nghìn từ khắp nơi đổ về chứng kiến "phép màu" của cô.

Nhà báo Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) cũng là một trong số đó. Ông muốn thực hiện một phóng sự về Alice nhằm cứu vãn sự nghiệp bấp bênh của mình. Từ lúc này, những sự kiện kinh hoàng liên tục xảy ra buộc ông phải hoài nghi về thế lực hắc ám đằng sau phép màu xảy đến với cô gái trẻ.

Phim dựa trên tiểu thuyết Shrine của James Herbert - người được mệnh danh là Stephen King ở Anh, với Evan Spiliotopoulos trong cương vị đạo diễn và Sam Raimi (từng nổi tiếng với loạt phim Spider-Man) trong vai trò nhà sản xuất.

The Unholy là một phim kinh dị vừa vặn, ít tham vọng, có quy mô khiêm tốn nếu so với những phim thuộc dòng trừ tà quỷ ám như The Rite (2011) hay The Nun (2018). Về mặt hình ảnh, phim hầu như chỉ được quay trong phạm vi thị trấn nhỏ ở vùng New England do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên thiếu những khung hình rộng mở gây ấn tượng về mặt thị giác. Bù lại, phim tập trung vào những chi tiết nhỏ ám ảnh như tượng Đức mẹ chảy nước mắt bằng máu, thánh giá bốc cháy hay gốc cây phát ra tiếng rì rầm ma quỷ.